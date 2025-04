Green Orizonte revient en Balagne pour trois jours d’engagement, de fête et de réflexion

Le compte à rebours est lancé. Du 2 au 4 mai, les communes de Calvi, Algajola, Aregnu et Lumiu accueilleront la deuxième édition du festival Green Orizonte, organisé par l’Office de Tourisme Calvi-Balagne. Après une première édition qui avait rassemblé plus de 3 000 visiteurs, l’événement revient avec l’ambition d’aller encore plus loin, sous le signe de l’écologie, de l’innovation sociale et de la convivialité. « Cette année, Green Orizonte, c’est trois jours de fête et d’animations, trois sites ouverts au grand public, et une journée professionnelle à Lumiu, avec plus de 100 personnes mobilisées sur l’organisation », a présenté Jean-Baptiste Ceccaldi, président de l’OT de Calvi-Balagne, lors de la conférence de presse. En tout, 31 ateliers, 23 animations, 11 conférences et autant de concerts sont prévus sur l’ensemble du festival.

La marraine de cette édition n’est autre que Nathalie Pisibon, productrice du groupe M6 et ambassadrice de la cause du handicap. « Nous avons souhaité que Green Orizonte soit à la hauteur des enjeux du vivant, de l’environnement, mais aussi de l’inclusion », a précisé Jean-Baptiste Ceccaldi.



Le site principal, à Calvi, prendra place sur le parking de l’Ortacciu, en face du Super U. Il ouvrira ses portes au public le vendredi 2 mai à 16h30, avec l’installation du village des solutions. Ce dernier proposera de nombreux ateliers participatifs autour de la biodiversité marine, du recyclage, de la création, de la santé environnementale, ainsi que des balades, des jeux en bois, des espaces de conférence, de détente, et une offre de restauration.

Des animations seront également proposées à Aregnu et Algajola, toutes gratuites, portées par des professionnels, artisans, créateurs et acteurs engagés. « Nous recommandons de réserver certaines activités sur le site officiel de Green Orizonte », a précisé Morgane Flori, coordinatrice du festival. Le public pourra aussi découvrir le Bio Tour Bus, la Maison de la presse, et rencontrer des intervenants comme Kilian de l’association Tous pour Chacun, Martine Sanchez, artisane, ou Adam Handler, apiculteur.



Quel programme ?

Le vendredi matin, le site calvais sera réservé aux scolaires. Environ 500 à 600 élèves sont attendus, soit le double de l’an dernier. Ils auront accès à l’ensemble des ateliers et des animations, en avant-première.



La journée du samedi 4 mai, baptisée Orizonte Pro, se tiendra à Lumiu. Elle sera consacrée aux acteurs du tourisme, aux associations et aux institutions. Deux thématiques guideront les échanges : l’inclusion et l’intelligence artificielle. « L’idée est d’apporter des clés concrètes, des inspirations, des exemples de bonnes pratiques aux professionnels et acteurs économiques de l’île », a expliqué Anne-Marie Piazzoli, directrice de l’OT Calvi-Balagne. La journée débutera à 8h15 par un petit-déjeuner, suivi d’une présentation de la programmation. David Giffard, du Groupe SOS, ouvrira les échanges. Une table ronde réunira Nathalie Pisibon, marraine de l’édition, Stéphanie Gateau, fondatrice de Handiroad, Anne-Lise Olivier, directrice des Acteurs du Tourisme Durable, et Erwan Jauffroy, sportif et conférencier. Plusieurs temps d’échange avec le public ponctueront la matinée. Anne-Marie Piazzoli, aux côtés de Marie Poirier, directrice des rédactions de la Revue Espaces, interviendra sur le rôle des offices de tourisme face aux enjeux contemporains. La matinée se clôturera par une synthèse à la mi-journée.



L’après-midi, trois ateliers permettront d’approfondir les thèmes abordés : l’intelligence artificielle appliquée au tourisme, la construction de tiers-lieux inclusifs, et la démarche de labellisation Green Destination pour la Corse. « Ce fil conducteur d’un tourisme qui prend soin du vivant et de l’humain, qui innove et qui voit loin, c’est toute la vision de Green Orizonte », conclut Anne-Marie Piazzoli.



Dimanche, direction Aregnu pour une matinée placée sous le signe du sport et de la nature, avec balades, ateliers, brunch local et trails organisés avec Sport in Calvi. À Calvi, le port accueillera une sortie en catamaran baptisée "Dolce Vita", ponctuée d’un repas en mer, d’un concert du groupe E Zinzale et d’un DJ set de Fakear. Le village des solutions sera de nouveau accessible sur le site principal, avec ses nombreux ateliers autour de la biodiversité, de la création, du recyclage, ou encore de la sensibilisation à l’environnement.



Les activités se poursuivront tout au long du week-end, de la plage au port, avec séances de yoga, initiations à la voile, artisanat, conférences et stands participatifs répartis dans toute la Balagne. De quoi prolonger l’esprit du festival entre réflexion, partage et action concrète.