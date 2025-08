Grave accident de la route à Frandardo : deux adolescents en urgence absolue

Dans la première voiture se trouvait une famille composée du conducteur, de son épouse et de leurs deux enfants. L’un d’eux, âgé de 17 ans, a été grièvement blessé et pris en charge en urgence absolue. Les trois autres membres de la famille sont plus légèrement touchés.





Le second véhicule transportait deux grands-parents et leur petit-enfant. Tous trois sont fortement choqués mais ne présentent pas de blessures graves selon les premières constatations.





L'accident a entraîné un important blocage de la circulation dans les deux sens. Le Dragon 2B a été mobilisé pour permettre l’évacuation rapide de 2 victimes. Un second hélicoptère, le Dragon 2A, a également été sollicité puis engagé pour prendre une seconde victime en urgence absolue.