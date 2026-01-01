Grand froid : la préfecture de Haute-Corse rappelle le danger silencieux du monoxyde de carbone

La chute des températures pousse les chauffages à tourner à plein régime dans les foyers corses en ce début d’année. Une situation anodine en pleine hiver, qui n’est toutefois pas sans risque. Dans un communiqué transmis à la presse ce mardi, la préfecture de Haute-Corse a tenu à remettre en exergue le risque d’intoxication au monoxyde de carbone, « notamment en cas d’équipements inadaptés ou insuffisamment entretenus ».



« Invisible, inodore et non irritant, il peut provoquer des intoxications graves, voire mortelles, en quelques minutes », souligne le préfet de Haute-Corse en rappelant que « chaque année, de nombreux accidents sont recensés, principalement liés à un mauvais usage des appareils de chauffage, à une ventilation insuffisante des logements ou à l’utilisation de matériels non conformes, tels que les chauffages d’appoint ou les groupes électrogènes ».



Face à ces risques, le préfet de la Haute-Corse appelle de facto à une vigilance renforcée et rappelle une série de consignes de prudence. Il est notamment demandé de « vérifier le bon état de marche de votre installation de chauffage », de « ne jamais utiliser un groupe électrogène à l’intérieur », de « ne pas utiliser de chauffage d’appoint de manière continue au-delà de deux heures », de « ne pas utiliser d’appareils de cuisson pour se chauffer », mais aussi de « veiller à une aération et à une ventilation correcte » et à « ne pas boucher les entrées d’air ».



Pour rappel, les symptômes d’une intoxication au monoxyde de carbone peuvent se manifester sous la forme de maux de tête, de fatigue, ou encore de nausées. Dans les cas les plus graves, une intoxication peut même conduire au coma et à la mort, parfois en quelques minutes et la prise en charge des personnes intoxiquées doit donc intervenir rapidement. En cas de suspicion d’intoxication, la préfecture de Haute-Corse invite donc à appeler les secours en composant le 15, le 18 ou le 112.