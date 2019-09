Grand final ce vendredi pour les Apéros du Marché de Bastia

Ils ont rythmés l’été bastiais. Les apéros du marché, qui se déroulaient chaque mercredi depuis fin juin sont devenus un rendez-vous incontournable rassemblant toujours plus de monde.

Lancé en 2017, cette troisième édition a été un succès : 15 concerts ont eu lieu depuis le 5 juin rassemblant chaque mercredi, en moyenne, entre 1000 et 1500 personnes sur la place du Marché. Une manifestation rendue possible par la volonté conjointe des différents établissements de cette place centrale de Bastia. Tous ont joué le jeu permettant de proposer près de 180 tables à un public toujours plus nombreux qui a su profiter de ces concerts d’artistes locaux comme Two Bugz, les Casablanca Drivers ou encore Jean-Charles Avazeri.



Ce vendredi, pour la clôture de la saison 2019, le public pourra profiter de deux têtes d’affiches sur scène pour le prix d’une :

- Thomas Bronzini qu’on ne présente plus, accompagné de son groupe Intimità

- et Dj Spliffinger : Dj Résident de la Via Notte et de soirée au Palladium et au Rex Club



L’occasion de boire un verre ou grignoter en chanson et en musique pour fêter comme il se doit la fin de l’été en attendant…la prochaine édition !