Grand banditisme en Corse: "Mimi" Costa acquitté pour l'assassinat d'Antoine Francisci, condamné pour association de malfaiteurs

Dépeint comme "un vieux truand mais toujours actif", Dominique Costa, 70 ans, a toutefois été condamné à 10 ans de prison, dont deux tiers de sûreté, pour association de malfaiteurs en vue de commettre un crime.



Deux autres accusés ont été également acquittés pour l'assassinat et la tentative d'assassinat, mais condamnés pour l'association de malfaiteurs. Pierre-Louis Vignali, considéré comme le plus "proche de Mimi Costa, son disciple", a été condamné à neuf ans de prison tout comme Mathieu Fondacci. Leur peine est assortie d'une période de sûreté des deux tiers.



Tous trois sont détenus depuis juin 2020 et étaient accusés de l'assassinat d'Antoine Francisci, 22 ans, et de la tentative d'assassinat de Laurent Emmanuelli, présenté par la police comme une figure montante du grand banditisme corse, dans la nuit du 12 au 13 mai 2019 à Pietralba (Haute-Corse).



Les jurés ont condamné deux autres accusés, Nicolas Vinciguerra et François Santelli, à respectivement deux ans de prison avec sursis et six ans de prison avec mandat de dépôt notamment pour association de malfaiteurs en vue de commettre un crime.



L'avocat général avait requis mardi 30 ans de réclusion criminelle contre "Mimi" Costa pour assassinat, 25 ans contre Pierre-Louis Vignali, 20 ans contre Mathieu Fondacci. Le représentant du ministère public avait requis respectivement deux ans et huit ans de prison contre Nicolas Vinciguerra et François Santelli.



Si l'accusation a reconnu le manque de preuves matérielles dans ce dossier, en l'absence d'arme du crime, d'ADN ou de témoins, elle avait insisté sur les surveillances, les nombreuses filatures, images de vidéosurveillances, écoutes téléphoniques et sonorisations.



Jeudi, les avocats des trois principaux accusés avaient plaidé l'acquittement pour l'assassinat et la tentative d'assassinat, tout en concédant une association de malfaiteurs "recadrée", "dans un dossier vide".



Vendredi matin, avant le très long délibéré de la cour, les principaux accusés ont clamé à nouveau leur innocence.

Dominique Costa, 71 ans a eu un mot pour la mère de la victime, qui était venue à la barre dénoncer "l'omerta" régnant dans l'île, avant de nier les faits: "je n'ai rien à voir dans la mort du jeune Francisci. La peine est lourde par rapport à mon âge. J'ai envie de retourner dans mon village, vivre avec mes enfants et ma famille."