Grand Bastia : deux véhicules incendiés et plusieurs feux de poubelles dans la nuit

La rédaction le Jeudi 6 Février 2020 à 07:43

Les sapeurs-pompiers de Bastia ont eu du travail dans la nuit de mercredi à jeudi.

Vers minuit, ils ont tout d'abord été appelés pour étendre un feu de véhicule à la Résidence Le Florence à Ville di Pietrabugno où ue moto était en flammes sur le parking au pied de l'immeuble. Le feu a détruit le deux roues mais n’a pas entraîné de dommages aux véhicules garés à proximité.



Toujours vers minuit les soldats du feu ont du intervenir pour éteindre un incendie de camion sur la commune de Furiani. Le véhicule est endommagé au 80%, malgré l'intervention rapide des sapeurs pompiers.



Un peu plus tard dans la nuit, vers 3 heures et demi du matin, résidence Cardo à Bastia, deux containers ont été détruits par les flammes.

Une heure plus tard, vers cinq heures, toujours dans la commune de Ville-di-Pietrabugno, au pied de la résidence Alte di Luce, d'autres containers à poubelles ont été entièrement ravagés par les flammes malgré l'intervention rapide des secours.





