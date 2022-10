Grand Bastia : des boîtes aux lettres pour libérer la parole des enfants victimes de violence

Quatorze boîtes aux lettres où les enfants victimes de maltraitance pourront glisser des mots pour dénoncer leur situation vont être installées sur le territoire de la communauté d'agglomération de Bastia. Le concept lancé par l'association Les Papillons, qui lutte contre les violences faites aux enfants en déployant des boîtes aux lettres Papillons dans les écoles, les structures péri et/ou extra scolaires et les structures sportives pour aider les enfants à libérer leur parole des maltraitances dont ils sont victimes, a été adopté par la CAB qui entend ainsi renforcer sa politique de lutte contre les violences faites aux enfants.



Selon cette association, chaque année plus de 700 000 enfants sont cassés, abîmés par le harcèlement scolaire. 165 000 enfants sont victimes tous les ans de viols ou d’agressions sexuelles. 73 000 enfants sont victimes de maltraitances… et chaque année aussi des milliers d’enfants n’osent ouvrir la bouche. D’où l’idée de ces boites aux lettres mises à leur disposition, des boites discretes, dédiées aux témoignages des enfants victimes ou témoins de violences dans leur vie scolaire, familiale ou encore sociale.



La Corse étant hélas loin d’être à l’abri de ces maux, la Communauté d’Agglomération de Bastia s’est rapprochée et a adhéré à l’action de Papillons. « Pas moins de 14 boîtes aux lettres vont être ainsi installées sur le territoire de l’Agglomération Bastiaise afin de libérer la parole des enfants victimes de maltraitances, quelles qu'elles soient. 5 sont d’ores et déjà installées comme ici au COSEC de Furiani » souligne Louis Pozzo di Borgo, président de la CAB qui présentait le dispositif ce mardi après-midi à Furiani. « C’est un outil innovant et unique en France. En Corse, à Bastia, tous les mois, des enfants victimes d’inceste et de violences intrafamiliales affluent aux urgences de l’hôpital. Face à ce constat accablant, la CAB n’a pas hésité à s’engager aux côtés de l’association Papillon qui œuvre au quotidien pour tous ces enfants »



Une convention signée en décembre 2021

Ainsi en décembre 2021, une convention de partenariat avait été signée et des courriers de sensibilisation avaient été adressés aux différents chefs d’établissement et aux présidents d’associations. « Ce dispositif consiste à équiper chaque équipement sportif de Furiani à Miomo d’une boite aux lettres dédiée aux témoignages des enfants victimes ou témoins de violences dans leur vie scolaire, familiale, sociale » ajoute Emmanuelle De Gentili, vice-présidente de la CAB déléguée à la Prévention de la Délinquance. « Concernant la partie sensibilisation, 3 référents de la CAB et 3 membres des associations Bastia XV et E Viva sont chargés aujourd’hui, au préalable, de sensibiliser les enfants sur le temps scolaire. Les référents institutionnels seront ensuite chargés de récolter, 2 fois par semaine, les témoignages et de traiter les messages à l’aide d’une procédure très rigoureuse et encadrée juridiquement. Tous les messages sont envoyés dans un 1er temps à l’association Papillon qui effectue un retour à la CAB ».



Des animateurs ont aussi été formés, sortes de 1ères sentinelles du dispositif. Depuis Avril et la mise en place de 5 boites aux lettres sur le territoire de la CAB, une vingtaine de mots ont déjà été déposés. « Via les associations, les enfants communiquent aussi sur ce sujet douloureux par dessins ou même via des jeux de rôles » indique encore E. De Gentili.

Outre le gros travail effectué in situ par les éducateurs de Bastia XV, l’association E Viva joue aussi un grand rôle. « Notre association s’occupe de l’entraide face aux victimes de la violence et nous sommes souvent sur le terrain » explique Nathalie Trovato, sa présidente. « Avec nous les enfants ont la parole libérée, en toute transparence, en toute discrétion aussi. En 3 mois nous avons déjà sensibilisé une centaine d’enfants à ce dispositif de boite aux lettres. On s’aperçoit déjà que certains se sont manifestés pour témoigner d’actes de violences autour d’eux ».



D’une manière sécurisée un enfant peut donc aujourd’hui témoigner sur son propre sort mais aussi venir en aide à d’autres victimes de violences physiques ou morales, violences sexuelles, cyberharcèlement ou racket.