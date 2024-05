Grand Bastia : Le bestiaire d'Orlinski sur l'itinéraire de In Giru

Sur le vieux port de Bastia, au pied de l’escalier Romieu, touristes et riverains s’arrêtent pour admirer le Roaring Lion. Haute de cinq mètres, cette sculpture représentant le roi des animaux est l’une des six œuvres créées par Richard Orlinski, installées sur le territoire de la Communauté d’Agglomérations de Bastia (CAB), à l’occasion de la troisième édition de In Giru, itinéraire artistique. Déployée à l’initiative de l’Office de Tourisme intercommunal de la ville, cette opération présente à Furiani, Bastia, Petrabugnu, Santa-Maria-di-Lota, et San Martinu di Lota depuis le 17 mai a notamment pour dessein de « faire découvrir le territoire d’une autre manière », et de le « magnifier ». Ainsi, sont exposés jusqu’au 4 octobre prochain, deux gorilles, un lion, une panthère, un crocodile et un ours, tous faits de résines, et conçus par l’artiste entre 2006 et 2020.



Cette troisième édition s’inscrit dans la continuité des deux précédentes. En 2022, cinq œuvres monumentales de l’artiste de street art Julien de Casabianca avaient été installées sur les façades de différents édifices patrimoniaux de la CAB. En 2023, c’est le photographe Philippe Echaroux qui avait été invité à projeter ses photographies sur les arbres de la communauté d’agglomération.