Grand Ajaccio : l'Ellipse fait son cinéma en plein air

Cet été le cinéma Ellipse se lance dans une aventure cinématographique itinérante qui s'étend à travers la région ajaccienne et au-delà. Un concept novateur qui s'ajoute aux deux autres lieux de projection de ce cinéma, à savoir le Laetitia cours Napoléon et la multisalles du Bodiccione.



Bien plus qu'une simple activité de vacances, cette initiative trouve un écho positif auprès du public et des municipalités. Des séances en plein air ont été organisées dans plusieurs localités de la région ajaccienne, telles que Porticcio, Sarrola Carcopino, Serra-di-Ferro, Cuttoli, Tavera et Appieto, avec de nouvelles destinations ajoutées régulièrement. Justine Gasselin, en charge des réseaux et de la communication pour le cinéma Ellipse, explique que cette idée a émergé il y a quelques années et a finalement pris forme pendant la pandémie de COVID-19. Pendant que les cinémas étaient fermés, l'équipe a cherché à développer un concept de drive-in "On s’est équipé dans un premier temps d’écrans gonflables, de plusieurs tailles, pour voir ce que ça pouvait donner et d'un camion. Nous avons aussi racheté le visa du plein-air de Sagone qui avait fermé et essayé de faire des séances dans les véhicules, à l’américaine, pour respecter le protocole sanitaire. Mais en Corse nous ne sommes pas les Etats-Unis, nous avons un petit problème de parking… Nous avons quand même été au bout du dispositif, jusqu’à prendre un pointage radio qui permet de rediffuser le son dans les voitures, mais ça n’a pas vraiment pris”. explique-t-elle. Toutefois, les particularités insulaires ont rendu cette approche moins adaptée. Malgré les défis, l'équipe du cinéma a persévéré et a finalement opté pour des séances en plein air plus traditionnelles, avec des chaises pour les spectateurs. "Nous essayons de recréer quelque chose qui a déjà fonctionné, et on est confiants, on sait que ça va prendre car c’est vraiment un concept très sympa", souligne Justine.



Bien que les séances en plein air évoquent souvent les vacances et une atmosphère conviviale, le cinéma Ellipse ne prévoit pas de limiter cette expérience aux seuls mois estivaux. L'équipe envisage d'étendre ce concept tout au long de l'année, en l'adaptant à des lieux tels que des gymnases ou des salles des fêtes, et en le proposant également dans les zones rurales.



Les retours du public sont déjà positifs, avec des préventes importantes et des séances souvent complètes. Les tarifs ont été ajustés à la baisse pour refléter la nature en plein air de l'événement, mais l'expérience unique qu'il offre attire un large public.



Des boissons et des friandises sont également disponibles sur place, offrant ainsi une véritable expérience cinématographique en plein air, agrémentée du ciel étoilé en toile de fond.