Gouvernement Lecornu : La majorité des ministres sortants reconduits, sauf Laurent Marcangeli

L’annonce était attendue depuis 26 jours, et le moins qu’on puisse dire c’est qu’elle est loin de la rupture promise. La première salve du nouveau gouvernement de Sebastien Lecornu, qui a été dévoilée dimanche soir, par le secrétaire général de l'Elysée, Emmanuel Moulin, est quasiment un statu quo à tous les postes-clés. Un gouvernement resserré de 18 ministres, quasiment identique au gouvernement sortant avec seulement trois entrants, tous Macronistes : le vice-président de l’Assemblée nationale, Roland Lescure, nommé à l’économie, considéré comme l’aile gauche de la Macronie. Le député Renaissance, Eric Woerth, ancien ministre de Nicolas Sarkozy et qui vient d’être blanchi dans le procès de l’ex-président de la République, est nommé à l’Aménagement du territoire et à la Décentralisation qui est une des priorités de Sébastien Lecornu. La vraie surprise est le retour de Bruno Le Maire, ex-ministre de l’économie pendant 7 ans, qui décroche les Armées.



Un statu quo

Pour le reste, c’est la reconduction de 12 ministres démissionnaires du gouvernement Bayrou, notamment des poids lourds qui demeurent dans leur ministère. Le patron des Républicains, Bruno Retailleau, qui a décidé in extremis dimanche de rester au gouvernement, garde l'Intérieur. Le macroniste libéral, proche de Sébastien Lecornu, Gérald Darmanin, garde la justice. Les ex-Premiers ministres, Elisabeth Borne et Manuel Valls, sont aussi confirmés, respectivement à l'Education et aux Outremer, tout comme le MoDem Jean-Noël Barrot aux Affaires étrangères. Catherine Vautrin garde son ministère de la Santé et du Travail et Rachida Dati reste à la Culture, malgré sa candidature à la mairie de Paris et son procès prévu en septembre 2026 pour corruption. A Bercy, Amélie de Montchalin reste ministre des Comptes publics. Elle était pourtant au centre de la polémique de la suppression des deux jours fériés. Petite nouveauté, Aurore Bergé va cumuler l'Egalité entre les femmes et les hommes et le poste de porte-parole du gouvernement. Au final, le gouvernement est uniquement composé de membres des partis du groupe central : Renaissance, Horizon et Modem et Renaissance, et recentré à droite avec quatre LR. La Droite aurait obtenu des garanties, notamment sur la non-hausse d’impôt et sur l’immigration.



Marcangeli sortant

Laurent Marcangeli n’est pas reconduit au ministère de la fonction publique, poste qu’il occupait depuis le 23 décembre 2024. Il a été détrôné par sa consœur du groupe Horizons, la députée du Val-d'Oise et vice-présidente de l'Assemblée nationale, Naïma Moutchou. La rumeur évoquait pourtant l’Ajaccien pour remplacer Rebsamen et porter le dossier de l’autonomie de la Corse. Peut-être fera-t-il partie de la seconde salve de secrétaires d’Etat qui sera annoncée après la déclaration de politique générale du Premier ministre prévue mardi devant l'Assemblée nationale et mercredi devant le Sénat ? Si Sébastien Lecornu passe l’épreuve, l’équipe au complet ne devrait pas dépasser 25 membres, selon plusieurs sources de l'Exécutif. Si Laurent Marcangeli n’est pas nommé, il devrait naturellement retrouver son siège de député de la première circonscription de Corse-du-Sud au sein du groupe Horizons qu’il a présidé entre juin 2022 et janvier 2025. Il participera à la campagne des municipales d’Ajaccio, on le dit même partant pour les Sénatoriales qui se dérouleront dans la foulée. Concernant le processus d’autonomie, ce devrait être logiquement Gérald Darmanin qui récupère le dossier. Le processus étant entré dans la phase de procédure de la réforme constitutionnelle, il passe normalement chez le Garde des Sceaux qui est garant de l’application de la Constitution. Une phase que l’instabilité politique nationale rend plus qu’hypothétique. En attendant, le premier Conseil des ministres est prévu lundi à 16 h00 autour d'Emmanuel Macron.

