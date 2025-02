Golf - Comment aider Johann Pietri, 7 ans, à participer à des compétitions internationales

Il n’a que 7 ans et il rivalise déjà avec les meilleurs. Johann Pietri, jeune golfeur corse, découvre ce sport pendant le confinement, grâce à un père et un grand-père passionnés. “Il a commencé à s’entraîner dans le jardin avec des clubs en plastique”, confie sa mère. À 4 ans, il intègre le club Giga Golf de Porticcio, et participe à des compétitions locales. Véritable prodige, il s’entraîne aujourd’hui avec des enfants de 12 et 13 ans, presque le double de son âge.





Encouragé par ses entraîneurs, il se lance l’année dernière dans un circuit US Kids, une compétition qui réunit les meilleurs golfeurs par catégorie d’âge. Il participe à six tournois de la région PACA, et repart avec six médailles d’or, ce qui lui permet de se qualifier pour des compétitions internationales.



À Rome et en Écosse

Cette année, Johann Pietri va participer à deux compétitions au niveau mondial : l’une à Rome - Marco Simone Ryder Cup -au mois de mars, l’autre en Écosse - Final européan championship - au mois de mai, où il va se mesurer aux meilleurs golfeurs venus des quatre coins du monde. Un rêve pour ce petit garçon passionné, qui va jouer sur les terres des plus grands champions.



Pour l’aider dans ses déplacements, ses parents ont lancé une cagnotte afin de financer le voyage en Écosse, qui coûte environ 5 000 €. Ils espèrent “lui offrir une expérience unique”, et pourquoi pas aller aux États-Unis un jour, où Johann Pietri a déjà été qualifié.



Le lien pour soutenir Johann