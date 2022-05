Giovicacce : Patrick Paquet, le "nez" corse, exporte ses fragrances à travers le Monde

L'Égypte, Hong-kong, Shanghai, la Russie, l’Inde… non ce ne sont pas les pays proposés par une agence de voyages, mais bien les destinations vers lesquelles Patrick Paquet, artisan parfumeur à Giovicacce dans le Haut-Taravu et fondateur de Corsica Essences, exporte ses fragrances.



Dans leur petit atelier et leur laboratoire installé depuis 2005 dans ce hameau d’une dizaine d’âmes, Patrick Paquet et sa femme Françoise élaborent des senteurs originales qui se retrouveront aux quatre coins du monde dans des diffuseurs, des bougies ou tout simplement dans des bouteilles de parfum. « Nous avons un client en Chine pour qui nous créons les parfums d’intérieur de sa chaîne d’hôtels », raconte l’artisan qui exporte chaque année plusieurs tonnes de litres à travers le monde.



Le docteur en chimie est avec sa femme, l’un des rares « nez » en Corse. « Beaucoup de marques de parfums insulaires sont des revendeurs et ne créent pas vraiment l’élixir », précise l’artisan. Grâce à ce savoir-faire, il travaille sur des produits sur mesure pour des clients surtout orientaux. Et les clients étrangers semblent apprécier les senteurs endémiques insulaires. « Nous utilisons une vingtaine d’huiles essentielles corses dans nos fragrances. On y retrouve par exemple du myrte, du ciste, du romarin, du genévrier ou encore de l’Eucalyptus et de l’immortelle », détaille le parfumeur qui ne cesse d’expérimenter des recettes de nouvelles senteurs.



« Exporter depuis la Corse c’est un boulot à plein temps »



Corsica Essence a obtenu, en 2021, le prix de l’exportation de la Chambre de métiers et d’industrie. Et pour cause, l’entreprise réalise 30% de son chiffre d’affaires avec l’étranger. Avec son fils Jean-Michel, Patrick parcourt les salons professionnels du monde entier à la recherche de nouveaux clients. Si bien que sa notoriété dépasse parfois les capacités de production de la petite entreprise aux 4 employés. « Lorsque nous avons de trop grosses commandes, nous sommes obligés de sous-traiter sinon ça nous prendrait des mois », lance Patrick Paquet.



Après avoir travaillé pendant plusieurs années entre la France et l’Italie, la famille Paquet a décidé d’établir son activité dans le village natal de Patrick. « Je voulais rentrer chez moi-même si je savais qu’il y allait y avoir un surcoût de frais pour expédier et recevoir la marchandise », confie le parfumeur qui s’est habitué à gérer les transporteurs. « Exporter depuis la Corse c’est un boulot à plein temps, rajoute-t-il en poursuivant, mais ça vaut le coup ».