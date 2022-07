Gilles Simeoni : « Il faut impérativement réussir le processus qui va s’ouvrir parce que l’échec serait dramatique ! »

- Vous étiez, mercredi, au Parlement européen à Strasbourg pour une conférence débat sur l’avenir de la Corse en Europe. Quel est l’enjeu ?

- C’est un enjeu important. D’abord, parce qu’ont participé au débat des députés de pratiquement tous les groupes politiques représentés au sein du Parlement européen, des députés importants et charismatiques du Pays basque, de Catalogne, notamment Jordi Solé et le président Puigdemont, également les députés irlandais du Sinn Fein. Cela montre que la question corse intéresse à l’échelle européenne. Au-delà de notre poids démographique et économique qui est faible, la Corse est, d’un point de vue politique, considérée comme un territoire important au plan européen. Ensuite, venir au Parlement européen dans le contexte actuel permet de dépasser le tête-à-tête avec l’État qui, pour nous, a été stérile. Il s’agit de continuer d’expliquer ce que nous sommes, ce que nous voulons, porter le message de l’aspiration démocratique du peuple Corse, et trouver des soutiens. Renforcer les solidarités est un travail politique essentiel.



- Les députés européens ont taclé la psychorigidité de l’État français et vous ont souhaité bonne chance ! C’est dire la difficulté de la tâche ?

- Oui ! il faut, d’abord, rappeler que toutes celles et ceux qui étaient à Strasbourg sont tous des Européens convaincus. Nous croyons à l’idéal européen, même si nous considérons que l’Union européenne, dans sa forme actuelle, doit être améliorée de façon très significative au plan politique, économique et social notamment. Ceci étant, historiquement, l’Europe est beaucoup plus ouverte aux revendications linguistiques, à la prise en compte des identités nationales et des spécificités historiques et culturelles. Les députés européens présents à la Conférence sur la Corse, y compris les Français, regrettent globalement l’attitude de blocage de l’État français. C’est une attitude qui puise effectivement à un fond idéologique et culturel extrêmement prégnant, par delà les appartenances politiques. Et il est vrai que l’État français apparaît un peu anachronique à l’ensemble européen, tout comme son attitude vis-à-vis de la Corse, du fait démocratique et du suffrage universel qui s’est quand même exprimé à trois reprises en 2015, 2017 et 2021 de façon particulièrement claire. Ce blocage et ce déni démocratique apparaissent aux yeux des Européens de façon générale, notamment des députés, comme quelque chose d’incompréhensible.



- Le député vert, Yannick Jadot, qui était présent, estime que les Français ont du mal à comprendre l’autonomie. C’est toujours la même ritournelle qu’on vous oppose ?

- Oui ! C’est pour cela que j’ai rappelé que nous inscrivons notre démarche dans le fil historique du combat du peuple Corse pour la reconnaissance de son existence et de ses droits, et rappelé aussi que, pour nous, cet idéal et ce fil historique sont indissociables de la construction d’un projet de société qui se décline en termes très opérationnels. On ne peut pas opposer l’aspiration politique globale qui nous porte et notre volonté de répondre au mieux aux attentes des Corses, y compris dans les domaines de la vie quotidienne. Ces aspects forment un tout indissociable. La séquence politique qui va s’ouvrir avec l’engagement effectif, je l’espère, dans les prochains jours du processus de discussion avec l’État, nous permettra de démontrer que l’autonomie n’est pas un slogan, mais la traduction institutionnelle de notre aspiration à être en capacité, y compris au plan juridique et législatif, d’apporter des réponses à tous les enjeux et à tous les problèmes du quotidien des Corses : le social, la santé, la formation, le logement, la lutte contre la spéculation foncière et immobilière, la place de la langue dans la société, etc. Opposer l’un à l’autre, c’est n’avoir pas compris, et il faudra faire un travail de pédagogie. Mais, c’est aussi quelquefois feindre de ne pas comprendre ou d’essayer de façon artificielle, voire calculée, de trouver des arguments pour refuser de prendre en compte la question Corse dans sa dimension politique.



Propos recueillis par Nicole MARI.