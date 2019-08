Ghisoni : Le feu aux bergeries de Scarpaccedie

Rédigé par C.-V. M le Dimanche 11 Août 2019 à 10:29

Un incendie s'est déclaré samedi après-midi aux bergeries de Scarpaccedie sur les hauteurs de la commune de Ghisoni. Du maquis et des pins ont été touchés par les flammes qui fort heureusement n'ont pas excédé une centaine de mètres carrés. L'engagement de l'hélicoptère bombardier d'eau et d'une dizaine de pompiers et de sapeurs-forestiers a été indispensable pour maîtriser totalement l'incendie ce dimanche matin.

