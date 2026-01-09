CorseNetInfos
Ghisonaccia : un super loto pour financer un voyage pédagogique sur les traces des Étrusques


La rédaction le Vendredi 9 Janvier 2026 à 11:39

L’association Corsitalmondo organise un super loto vendredi 16 janvier 2026 à la salle des fêtes de Ghisonaccia. Objectif : soutenir un projet interdisciplinaire des élèves italianistes du lycée de la Plaine Orientale, avec plus de 3 000 euros de lots à gagner



Dans le but de récolter des fonds servant au financement d’un projet interdisciplinaire intitulé « Sur les traces des Etrusques » (voyage pédagogique en Italie qui répond à des objectifs à la fois linguistiques, historiques et interculturels), l’association Corsitalmondo organisera un « Super Loto », le vendredi 16 janvier 2026, à la salle des fêtes de Ghisonaccia, à partir de 19h30. Plus de 3000€ de lots à gagner.
Pour tout renseignement ou pour réserver vos places dès maintenant, vous pouvez contacter le 06.18.40.59.24.
Les Premières et Terminales italianistes du Lycée de la Plaine Orientale ainsi que les accompagnateurs (Mme Cosenza, professeur d'Italien ; Mme Alberti, professeur de Marketing ; Mr Cucci, professeur d'EPS, Mme Drogueux, professeur d’Économie-Gestion et Mr Pieri, professeur d’Histoire-Géographie) tiennent à remercier chaleureusement tous ceux qui, par leurs dons et mise à disposition de locaux, les ont aidés à organiser ce type de manifestation : l’ensemble du personnel de l’établissement, les commerçants de la région (de Linguizzetta à Solenzara), les partenaires locaux (Air Corsica, Corsica Ferries...) ainsi que la mairie de Ghisonaccia.




