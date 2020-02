Ghisonaccia : mobilité internationale pour les jeunes demandeurs d’emploi inscrits à la Mission Locale Rurale Haute-Corse

Concrètement, l’adhésion au Consortium Erasmus+ des Missions Locales offre aux jeunes demandeurs d’emploi inscrits à la Mission Locale Rurale Haute-Corse la possibilité, via le dispositif Erasmus+, de vivre une expérience de 3 à 12 mois à l’étranger par la réalisation d’un stage en entreprise. Au total, six destinations sont proposées aux jeunes (Irlande, Portugal, Espagne, Malte, Italie ou encore l’Estonie) ainsi qu’un choix très large de métiers. Sur l’aspect financier, le dispositif prend en charge le billet d’avion aller-retour, les frais de logement, l’assistance sur place 24h/7j, l’accueil à l’arrivée, les cours de langue en ligne.

Ainsi, l’adhésion de la Mission Locale Rurale Haute-Corse au Consortium Erasmus+ des Missions Locales représente une véritable source d’opportunités propice à l’émancipation des jeunes du territoire. La signature d’adhésion a eu lieu ce Jeudi 27 février à la mairie de Ghisonaccia entre Francis Giduci, président de la Mission Locale Rurale Haute-Corse et Marylène Fiard, présidente de l’Association des Missions Locales d’Auvergne Rhône Alpes et Vice-Présidente de l’UNML

La mobilité internationale peut être un extraordinaire levier dans le parcours des jeunes, notamment de ceux qui en sont le plus éloignés. Elle les aide à gagner en autonomie, en estime de soi et en employabilité. Tous les jeunes ne souhaitent pas partir dans un autre pays mais chaque jeune devrait avoir la possibilité d’être informé et de faire valoir son droit à la mobilité internationale, particulièrement quand ceux-ci sont issus des territoires ruraux.Conscient de la nécessité de permettre aux jeunes demandeurs d’emploi de s’épanouir à l’international, la Mission Locale Rurale Haute-Corse à l’instar des autres Missions Locales de Corse rejoint le Consortium Erasmus+ des Missions Locales porté par l’Association des Missions Locales de la région Auvergne-Rhône-Alpes – AMILAURA.En effet, depuis 2009, l’AMILAURA a mis en place un service mobilité internationale. Si au départ le champ d’action de ce service concernait uniquement la région, très vite il en a englobé d’autres formant ainsi le Consortium Erasmus+ des Missions Locales.