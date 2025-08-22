Ghisonaccia : le bureau de poste a fait peau neuve

Le bureau nouvelle génération s’organise autour de trois espaces distincts.



L’espace de vente grand public, qui regroupe les services essentiels de La Poste, accessibles avec l’aide d’un conseiller ou en autonomie grâce à des bornes tactiles ;



L’espace conseil bancaire, avec des espaces d’accueil et de rendez-vous repensés pour améliorer le confort et garantir la confidentialité des échanges. Les conseillers bancaires y utilisent désormais tablettes et outils numériques pour simplifier les démarches ;



L’espace boîtes postales, dédié aux clients abonnés.





Bon à savoir

Ghisonaccia

15 Strada Nova

20 240 Ghisonaccia



L’équipe est composée de 3 chargés de clientèle, de 2 chargés d’affaires, 1 responsable espace

commercial, 1 responsable d’exploitation et la directrice de secteur Béatrice Taddei



Horaires d’ouvertures

Du lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12 heures et de 13h45 à 17heures

Mercredi 8h30 à 11 heures et de 13h45 à 17 heures

Le samedi de 8h30 à 12 heures

