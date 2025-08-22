Ghisonaccia : le bureau de poste a fait peau neuve

Les conseillers bancaires disposent eux de tablettes et d’ordinateurs portables, avec la possibilité d’organiser des rendez-vous en visioconférence ou de faire signer les documents électroniquement. Les espaces de rendez-vous ont été repensés pour plus de confort et de confidentialité. Un secteur est également réservé aux clients disposant de boîtes postales.
Autre nouveauté, la prise de rendez-vous en ligne : les particuliers peuvent désormais réserver un créneau 24h/24 sur laposte.fr, ou directement auprès d’un chargé de clientèle, pour des démarches telles que l’ouverture d’un compte à La Banque Postale ou la souscription d’un forfait téléphonique.
Au-delà du service, la rénovation s’est voulue éco-responsable. Le chantier, mené par des entreprises locales, a privilégié l’utilisation de matériaux biosourcés, dont une peinture à base d’algues. Le mobilier a été fabriqué par des PME françaises et l’éclairage est désormais assuré uniquement par des LED, plus économes en énergie.
Avec cette modernisation, La Poste entend s’adapter aux usages actuels, en misant sur la complémentarité du contact humain et du numérique. Reste à voir si les habitants de Ghisonaccia trouveront dans ce nouveau cadre une réponse plus rapide et plus simple à leurs besoins quotidiens. Mais tout cela éré fait pour !
Le bureau nouvelle génération s’organise autour de trois espaces distincts.
L’espace de vente grand public, qui regroupe les services essentiels de La Poste, accessibles avec l’aide d’un conseiller ou en autonomie grâce à des bornes tactiles ;
L’espace conseil bancaire, avec des espaces d’accueil et de rendez-vous repensés pour améliorer le confort et garantir la confidentialité des échanges. Les conseillers bancaires y utilisent désormais tablettes et outils numériques pour simplifier les démarches ;
L’espace boîtes postales, dédié aux clients abonnés.
Bon à savoir
Ghisonaccia
15 Strada Nova
20 240 Ghisonaccia
L’équipe est composée de 3 chargés de clientèle, de 2 chargés d’affaires, 1 responsable espace
commercial, 1 responsable d’exploitation et la directrice de secteur Béatrice Taddei
Horaires d’ouvertures
Du lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12 heures et de 13h45 à 17heures
Mercredi 8h30 à 11 heures et de 13h45 à 17 heures
Le samedi de 8h30 à 12 heures