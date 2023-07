Gestion des sites naturels sensibles : L’accès à la plage de Saleccia réaménagé pour réguler les flux

Un projet partagé

Sur terre, les travaux, portés en co-maîtrise d’ouvrage par le Conservatoire du littoral et la commune de Santu Petru di Tenda, avec le soutien financier et opérationnel de la Collectivité de Corse, gestionnaire du site, sont quasiment achevés, comme s’en réjouit le maire de la commune : « Lorsque j’ai été élu en 2008, j’ai pris en marche un train qui avait débuté sa longue route en 2006, avec une large concertation locale. Le but était de construire un projet partagé pour la protection et la mise en valeur de l’Agriate. Cette concertation a été à la base de nos travaux tout au long des années qui nous ont menés jusqu’à aujourd’hui. Et elle est encore ouverte. Après avoir en 2020 donné un statut à une piste qui officiellement n’existait pas, nous avons pu nous concentrer sur nos objectifs », explique Marc Tomi. Le projet, dont le coût total s’élève à 3,22 millions d’euros, a été cofinancé par la Collectivité de Corse à hauteur de 1,7 million €, la commune, le Conservatoire du littoral avec le concours de France Relance et l’Etat ont versé un peu moins de 500 000 € chacun. Il a consisté d’abord à déplacer l’entrée de la piste de Saleccia dans un lieu sécurisé pour y aménager un point d’accueil et d’information du public où est encaissée la fameuse redevance qui permettra à la commune de couvrir les frais de gestion et d’accueil et d’assurer l’entretien de la piste, du sentier et des équipements de sécurité. La nouvelle entrée de piste se base sur le tracé d’un ancien sentier communal. La piste de 12 kms a été refaite de façon à faciliter son entretien régulier, des équipements de sécurité contre l’incendie ont été installés sur son parcours, notamment des zones de regroupement, des points d’eau et de la signalisation. Une nouvelle aire de stationnement de 120 places a été aménagée en arrière de la plage de Saleccia. Un nouveau sentier pédestre de 11 kms d’accès à la plage et une halte équestre sont en cours de réalisation. « Aujourd’hui, il reste à peaufiner des tronçons le long du sentier communal et sur une partie de la piste. Nous devons aussi installer des équipements de sécurité supplémentaires et réaliser l’aménagement de la halte équestre », indique Marc Tomi. « Cette opération est indissociable des efforts accomplis ces dernières années et reconduits cet été sur les plages de Saleccia et du Lotu, tant du côté terrestre que sur le domaine public maritime », ajoute-t-il.