Gestion des Déchets : L’Exécutif dénonce l’attitude de l’Etat et lance un appel aux Corses

« Tenir le cap et construire ensemble le modèle vertueux de gestion des déchets que la Corse mérite », c’est sous ce titre que l’Exécutif corse a résumé sa position sur la question de la gestion des déchets. « Une question complexe, qui se pose avec acuité partout dans le monde et doit être traitée sans démagogie, en installant l’action publique et sa stratégie dans la durée en termes de méthode, d’objectifs, et de moyens ». Estimant que la Corse a, pendant des décennies, laissé s’installer des systèmes catastrophiques en termes environnementaux et économiques, il a confirmé les enjeux et sa volonté d’apporter des réponses efficaces de court, moyen et long terme. Et ce, grâce au plan d’action 2018-2021 adopté par l’Assemblée de Corse en mai 2016 et validé par les acteurs institutionnels compétents en matière de collecte et de gestion des déchets : Etat, Syvadec et intercommunalités. « Ce plan s’étant heurté à des difficultés de mise en œuvre de ses trois axes principaux - tri, sur-tri, et stockage -, il a été renforcé en octobre 2018 par une délibération qui a décliné les orientations stratégiques, ajouté de nouveaux dispositifs inclus dans la Loi de transition énergétique pour la croissance verte et visant à valoriser 60% des déchets à échéance de 5 ans. Cette délibération a également approuvé le projet de convention-cadre Etat, CdC, Syvadec, et EPCI, permettant un pilotage et une coordination permanente, et la mise en œuvre des moyens techniques et financiers nécessaires à la réalisation des actions. Elle a, enfin, réaffirmé son opposition au projet de création d’une nouvelle installation de stockage de déchets non dangereux sur la commune de Vighjaneddu ».



Des solutions opposées

Revenant sur la crise de novembre 2018 générée par les excédents à stocker notamment à Vighjaneddu, l’Exécutif a rappelé l’accord signé entre la Collectivité de Corse, l’Etat et le Syvadec, en présence de la ComCom du Sartenais-Valincu-Taravu. Cet accord acte quatre principes : la généralisation du tri sélectif, la création de deux centres de tri opérationnels fin 2021, la création de nouveaux centres de stockage opérationnels au plus tard fin 2021, et l’exportation hors de Corse d’une partie du tonnage excédentaire, à titre transitoire et exceptionnel. « Chacun de ces points a connu et connaît des difficultés de concrétisation… qui conduisent à une situation de crise, notamment dans la perspective de 2020 où les tonnages à enfouir seront plus importants que les capacités d’absorption des centres de Prunelli et de Vighjaneddu - respectivement 43 000 tonnes avec une fin d’exploitation prévue mi 2022 et 60 000 tonnes avec une fin d’exploitation prévue en juin 2020 », explique l’Exécutif. Mais si le constat est partagé, les solutions ne le sont pas. L’Exécutif se déclare « en opposition totale avec les solutions préconisées par la représentante de l’Etat, et propose une méthode totalement différente, en appelant les acteurs institutionnels insulaires et les citoyens de cette île à s’engager pour résoudre la question des déchets ».



Des choix inacceptables

Pour l’Exécutif corse, le choix de l’Etat de laisser faire Giuncaghju et d’autoriser Vighjaneddu 2 est inacceptable. « Au prétexte qu’aucun site porté par un opérateur public n’est pour l’heure identifié, l’Etat, par la voix de ses représentants dans l’île, a annoncé son intention de ne pas défendre son arrêté de refus pris pour l’autorisation sollicitée par un opérateur privé de construire et exploiter une installation de stockage de déchets d’une capacité annuelle de 70 000 tonnes sur 30 ans à Ghjuncaghju, et a annoncé son intention de répondre favorablement à la demande déposée par un opérateur privé pour un centre de tri de déchets bruts et un centre de stockage de déchets de 58 000 tonnes par an sur 10 ans à Vighjaneddu. Deux évidences s’imposent : d’une part, l’ouverture de ces centres, qui en toute hypothèse ne pourrait pas intervenir pour des raisons techniques avant plusieurs mois, voire années, ne permet pas de répondre à la crise qui se profile en 2020 : cette crise, bien que réelle, n’est donc largement qu’un prétexte. D’autre part, à supposer qu’ils ouvrent, ces deux centres permettraient une capacité de stockage annuelle de 128 000 tonnes, soit plus que le tonnage total à stocker dès que le tri sera monté en puissance. Autrement dit, à travers cette double décision, c’est toute la chaîne de stockage des déchets en Corse que l’Etat s’apprête, pour au moins 10 ans, voire 30 ans, à remettre entre les mains de deux opérateurs privés ».