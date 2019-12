Gare de Furiani-Hôpital de Bastia : une navette de bus gratuite pour le personnel hospitalier

Le communiqué de la CABLa CAB assure sa compétence Transports collectifs urbains selon une délégation de service public (DSP) régie par un contrat d’affermage avec la Société des Autobus Bastiais (SAB). Ce contrat autorise une modification du kilométrage contractuel de référence sans impact financier. L’objectif est de permettre d’adapter le service de bus aux évolutions des besoins.



Historique

Le Centre Hospitalier de Bastia a sollicité la CAB pour la mise en place d’un service de bus devant permettre, en apportant une alternative à la voiture, de réduire les problèmes de stationnement rencontrés par le personnel hospitalier dans l’enceinte ou aux alentours de son lieu de travail.



Après une réflexion commune avec le Centre Hospitalier de Bastia, la CAB a proposé la mise en service d’une navette devant permettre aux personnels hospitaliers (environ 150 agents concernés) de faire stationner leurs véhicule personnels sur le parking de la Gare de Furiani et de gagner l’Hôpital de Bastia en bus. Elle a préconisé que ce service soit mis en œuvre selon une amplitude horaire (13h00 à 20h00) allant de la prise à la fin de service de nombreux agents, et représentant la période de la journée durant laquelle sont observées les plus grandes difficultés de stationnement.





Mise en œuvre

La proposition de la CAB a été retenue. A partir de ce jour, lundi 16 décembre 2019, une navette (bus standard d’une capacité de 100 places) sera opérationnelle 7 jours sur 7 (jours fériés compris). Le service sera assuré selon les modalités suivantes : départ depuis le parking de la gare de Furiani vers l’Hôpital de Bastia à 12h30 ; retour depuis l’Hôpital de Bastia vers la gare de Furiani à 21 h15.