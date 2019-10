Gagnez votre place d'entrée au salon du chocolat de Bastia avec CNI

Pour gagner votre place, rien de plus simple.

Répondez à une seule et unique question : Quelle a été l'audience enregistrée par Corse Net Infos auprès de ses lecteurs en Août 2019 ?

Si vous êtes des fidèles lecteurs de notre site vous connaissez certainement la réponse...



Faites la parvenir à CNI par mail avec le libellé "Salon du chocolat 2019" à :

corsenetinfos@gmail.com avant ce mercredi 16 Octobre à minuit.

Les gagnants seront immédiatement prévenus et invités à venir retirer leur place dès jeudi matin à notre bureau de Bastia :

1, rue Chanoine Bonerandi, résidence Ornano.

Et dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde.





Bonne chance !