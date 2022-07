GR54 : Un nouveau défi pour les traileurs insulaires Sébastien Giambernardi et Corentin Fourni

Après s'être confrontés au GR20 l’année dernière, Sébastien et Corentin vont se lancer à l’assaut des 176 kilomètres, 14 cols et les plus de 12 800 mètres de dénivelé qui composent le GR54. Au cœur du Parc national des Écrins, cette grande randonnée sera ainsi, à partir du 24 juillet, et ce jusqu’au 31, le terrain de jeu sur lequel les deux sportifs corses accompagnés de leurs amis Nicolas et Julien s'élanceront pour la bonne cause.



Ce défi, que les deux Corses préparent depuis plusieurs mois, se veut à la fois sportif et caritatif. En effet s’ils se rendent sur le GR54 ce n’est pas qu’à la recherche d'adrénaline, mais aussi pour sensibiliser le grand public à la lutte contre le cancer.



Un projet à but caritatif

Conscients que le cancer n'épargne pas la Corse et que les malades nécessitent d'être accompagnés dans le combat, Sébastien et Corentin ont choisi de relever ce challenge pour la Ligue contre le cancer de Haute-Corse, dans le but de lui apporter un peu de soutien financier grâce à leur exploit sportif. La somme récoltée via la vente des tee-shirts sponsorisés sera automatiquement et intégralement reversée à l'association.



En se rendant sur le GR 54, c’est aussi une aventure humaine qu’ils souhaitent réaliser. C’est pourquoi ils boucleront le tour en environ sept jours. Ce n’est en effet pas que la performance qu’ils recherchent, "mais l'échange, la rencontre, le partage avec d'autres randonneurs".



De nouveaux projets

Les deux hommes ne comptent pas s'arrêter ici puisqu’ils ont déjà en tête leur prochaine excursion qui devrait se programmer aux alentours de novembre. Cela serait toujours dans le cadre d’un GR, cette fois-ci sur l'île de la Réunion. Ils aimeraient pouvoir récolter une fois encore des dons afin de distribuer des cadeaux aux enfants hospitalisés.



Leur aventure a été financée en partie par la Collectivité de Corse. “On remercie la CdC de nous soutenir dans ce défi sportif et solidaire, indiquent les deux hommes. Puis merci à Brubeck, Pietra, Alpha, Diabolo Menthe, Clos Canereccia, Hôtel Chez Walter, Hôtel Thalassa St Florent, La Petite Brass', A Pota Marina, Casa Lya - Giudicelli Menuiserie, 2nde Pose, Association Linguizzetta, Publi2B, Caveau des demoiselles “ .





Info ++

Si vous souhaitez aider la ligue, vous pouvez faire un don directement sur le site internet https://www.ligue-cancer.net/cd20b/journal.