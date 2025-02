Futsal - L’AC Ajaccio domine Diamant (4-2) et prend la tête du championnat

Complexe sportif Pascal-Rossini

ACA bat Diamant Futsal 4-2. Mi-temps : 4-2

Arbitres : MM François et Crumois

Spectateurs : 500

Buts : Marin (9e, 18e et 19e), Sanches (18e) pour l’ACA

Diamant : Viaud (6e), Aubineau (12e)

Avertissements :

Diamant Futsal : Dioumanera (8e), Konaté (19e), Henry (19e)



ACA

Cinq de départ

Menvouiddiot- Saïd (cap.), Zé Carlos, Martins, Marin-ent : M.Martins



Diamant Futsal

Cinq de départ

Mehadaoui- François (cap.), Henry, Aubineau, Koité-ent : J. Foscolo





Dès le coup d’envoi, l’ACA affiche ses intentions en démarrant en power-play pour mettre sous pression son adversaire. Une stratégie payante qui lui permet de monopoliser le ballon et d’imposer un rythme soutenu. Mais contre le cours du jeu, les visiteurs ouvrent le score sur une erreur de Menvouididdiot, surpris par une frappe anodine de Viaud qui file entre ses jambes (6e). Une déconvenue qui ne refroidit pas les Ajacciens, bien au contraire. Dans la foulée, Fidalgo tente de réagir, mais sa frappe passe au-dessus du cadre.



Une domination récompensée



Toujours aussi entreprenants, les « bianchi è rossi » poursuivent leur assaut. Logiquement, ils sont récompensés par Marin qui égalise d’un tir précis (9e). L’ACA pousse encore et manque plusieurs occasions franches : Zé Carlos seul face au gardien, Tavo et Fricheteau à bout portant, tous butant sur un portier adverse en état de grâce. Mais les visiteurs, opportunistes, reprennent les devants sur une superbe frappe d’Aubineau en pleine lucarne (12e).



Loin d’être abattus, les Ajacciens repartent à l’attaque. Tavo, toujours menaçant, voit ses tentatives échouer de peu (14e, 15e). Sanches s’essaie à son tour, mais Mehadaoui semble infranchissable (17e). Pourtant, l’ACA finit par trouver la faille : une frappe contrée de Sanches ramène les locaux à hauteur (18e). Le match bascule dans un money-time incandescent. Deux fautes grossières des Franciliens offrent à Marin l’opportunité de briller sur coup franc. Il ne tremble pas et s’offre un doublé qui permet à l’ACA de virer en tête à la pause.



Une seconde période sous contrôle



Au retour des vestiaires, Diamant Futsal affiche un tout autre visage et met la pression sur la défense corse. Reis, vigilant, s’illustre par deux arrêts déterminants pour préserver l’avantage ajaccien. Passé ce temps fort adverse, les joueurs de l’ACA reprennent peu à peu la maîtrise du ballon. L’intensité retombe, conséquence logique d’un premier acte très engagé.



Les opportunités se font plus rares, mais l’ACA reste dangereux en contre. Fricheteau est tout proche d’inscrire un cinquième but, mais Mehadaoui s’interpose encore (29e). Quelques instants plus tard, Reis sauve une nouvelle fois les siens en repoussant une tentative d’Henry (30e).



Les dernières minutes sont tendues. L’ACA gâche plusieurs occasions de sceller le sort du match par Zé Carlos et Marin. Derrière, la défense ajaccienne fait preuve d’une solidarité exemplaire face aux assauts adverses. Diamant tente le tout pour le tout en optant pour le power-play, mais Reis s’érige en dernier rempart et repousse une ultime frappe d’Aubineau.



Au coup de sifflet final, le Rossini explose de joie. Avec cette victoire, l’AC Ajaccio prend les commandes de la poule et confirme son ambition dans ce championnat. Prochaine étape : confirmer cette dynamique lors du prochain rendez-vous.