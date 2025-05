Fusion des IRA : le personnel de Bastia demande des réponses et une visite du ministre Marcangeli

La perspective d’une fusion des cinq Instituts régionaux d’administration (IRA) français continue de susciter de réactions, notamment à Bastia. Dans un communiqué commun rendu public ce 22 mai, les syndicats CFDT et UNSA expriment, au nom de l’ensemble du personnel de l’IRA de Bastia, leurs fortes inquiétudes et appellent à un échange avec le ministre chargé de la Fonction publique, Laurent Marcangeli.



Ce dernier a annoncé, le 7 mai, devant la commission d’enquête sénatoriale sur les agences de l’État, son intention de regrouper les IRA de Bastia, Lille, Lyon, Metz et Nantes en une seule entité administrative et pédagogique d’ici au 1er janvier 2026. Une décision qui soulève de nombreuses interrogations, notamment en Corse, où l’IRA, créé en 1980, symbolise une volonté historique de l’État de dynamiser l’île par la formation de ses cadres.



Dans leur communiqué, les agents dénoncent une méthode précipitée, sans concertation : « Si la nécessité d'adapter le fonctionnement des écoles de service public peut être entendue, la méthode employée interroge. [...] La précipitation avec laquelle cette réforme semble engagée, sans véritable concertation avec les acteurs de terrain, rappelle fâcheusement l’épisode de la réforme de 2019, finalement reconsidéré en 2024. » Les agents évoquent également des conséquences déjà perceptibles, avec la création d’un nouveau centre de formation à Nanterre, rattaché à l’IRA de Lille, qui aurait conduit à remettre en cause les renforts de personnel récemment alloués à Bastia. « Les personnels ont été informés de ces décisions a posteriori, sans qu’aucune consultation réelle n’ait été menée en amont », précisent-ils.



Plus globalement, le communiqué pointe des incertitudes lourdes : « Qu’adviendra-t-il de l’autonomie pédagogique des IRA ? Quels seront les impacts sur les fonctions supports (RH, budget…), l’organisation des concours et les effectifs ? Quel avenir pour l’IRA de Bastia dans ce nouveau schéma centralisé, en particulier en matière d’attractivité et d’affectation des élèves ? »





« Nous invitons solennellement Monsieur le Ministre chargé de la Fonction publique à se rendre à Bastia dans les plus brefs délais »





À ces interrogations, aucune réponse n’a, à ce jour, été apportée. Face à ce silence, le personnel demande à être entendu : « Les personnels appellent à la responsabilité et au dialogue. Ils invitent le Ministre chargé de la Fonction publique à se rendre à Bastia, afin d’échanger directement avec nous sur l’avenir de notre institut, d’écouter nos propositions et d’apporter les clarifications attendues. » Il s’agit pour les agents de « défendre un outil essentiel à la formation des cadres de l’État en Corse » et de refuser toute remise en cause sans débat de son rôle et de son avenir.