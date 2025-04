Furiani : une marche solidaire pour soutenir les malades atteints de douleurs chroniques

Mobiliser, sensibiliser, marcher pour une cause trop souvent invisible. C’est l’objectif de la marche solidaire organisée ce samedi à Furiani. À l’initiative de l’association Casa Femina, l’événement met à l’honneur les personnes atteintes de douleurs chroniques, dans un esprit d’entraide et de visibilité.



Le rendez-vous est donné à 9 heures devant la mairie de Furiani, où les participants pourront déposer leurs véhicules avant d’emprunter une navette obligatoire jusqu’au point de départ, situé à proximité de l’église. La marche débutera à 10 heures pour s’achever vers midi. Le parcours, d’une distance de 5 kilomètres, est classé « niveau facile » et donc ouvert à un large public. La participation est fixée à 15 euros, reversés intégralement à l’association Casa Femina, qui œuvre pour le soutien des personnes touchées par des douleurs chroniques. « Tous ensemble contre les douleurs chroniques ! », clame le slogan de l’affiche, qui traduit l’esprit de cette matinée solidaire.



Plusieurs partenaires locaux soutiennent l’événement, dont la Collectivité de Corse, la Caisse d’Épargne, la mutualité, et différents professionnels de santé. Pour toute information complémentaire, les organisateurs peuvent être contactés au 06 81 06 56 70 ou par mail à douleurschroniques2b@gmail.com. Le site www.polesante-amurza.com propose également des précisions sur les actions menées.



Un moment pour marcher, mais surtout pour faire avancer la cause des douleurs chroniques, dans un cadre naturel et solidaire.