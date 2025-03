Furiani : une journée d’échanges et de sensibilisation pour les droits des femmes et des minorités de genre

L’association U Soffiu, le collectif Collage Féminicides Corse et plusieurs volontaires s’unissent pour organiser un événement dédié aux luttes féministes et queer. Cette rencontre, qui se tiendra le 8 mars de 15h à 18h30 à la salle VR attenante au cinéma U Paradisu, vise à créer un espace d’échange et de mobilisation, permettant de renforcer les liens militants au-delà de cette seule journée symbolique.



Parmi les temps forts de l’après-midi, une projection-débat autour du court-métrage J’ai vu un papillon, réalisé par Doriane dans le cadre des ateliers Varan, ouvrira le programme. La réalisatrice échangera avec le public sur son travail et les thématiques abordées dans son film. Un temps de discussion libre suivra, laissant la parole aux participants pour partager récits intimes et réflexions politiques sur les luttes féministes et queer.



L’événement proposera également un atelier de création de pancartes et de collages, conçu comme un acte à la fois artistique et militant. Les messages élaborés collectivement pourront ensuite être affichés dans l’espace public. Une exposition d’artistes insulaires engagés sera présentée, mettant en lumière les regards et les œuvres de créateurs investis dans ces combats.



L’après-midi sera aussi marquée par des moments plus ludiques, avec un quiz féministe, conçu pour déconstruire les idées reçues et sensibiliser aux enjeux d’égalité. Un photobooth permettra d’immortaliser cette journée et d’affirmer son engagement de manière symbolique. Une buvette solidaire et un espace de convivialité seront également mis en place pour prolonger les discussions dans une atmosphère plus détendue.



Pour les organisateurs, cette journée ne se limite pas "à une simple commémoration du 8 mars". Elle s’inscrit dans une "volonté plus large de poursuivre les luttes pour les droits des femmes et des minorités de genre, et de créer du lien entre celles et ceux qui s’engagent." L’idée est "d’offrir un espace de parole et d’action, où chacun peut contribuer à sa manière aux réflexions et aux mobilisations en cours."



Ouvert à toutes et à tous, cet événement entend rappeler que les luttes féministes et queer ne se mènent pas en une seule journée, mais qu’elles nécessitent un engagement constant et collectif.