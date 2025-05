Furiani : un hommage rendu aux victimes, 33 ans après la tragédie du 5 mai 1992

Ce lundi après-midi, plusieurs dizaines de personnes se sont réunies à la stèle érigée devant le stade Armand-Cesari pour commémorer les 33 ans de la catastrophe de Furiani et rendre hommage aux victimes du 5 mai 1992. Pendant une trentaine de minutes, plusieurs personnes se sont succédé pour déposer des gerbes de fleurs au pied de la stèle. Parmi elles des supporters, des familles de victimes, des joueurs, des élus, mais aussi Pablo Longoria, président de l’Olympique de Marseille. Un moment fort en émotion pour Josepha Guidicelli, présidente du collectif des victimes du 5 mai 1992. “Ça fait 33 ans, mais comme on le dit tout le temps, c’est comme si c’était hier. On est ici le cœur serré pour se souvenir de ce drame, des victimes, de leurs familles et de toutes les personnes impactées par cette catastrophe. C’est important de se retrouver tous ensemble aujourd’hui”, a-t-elle glissé.



Cet hommage s’inscrit dans une série de commémorations entamées au début du mois d’avril, centrées sur la transmission du devoir de mémoire auprès de la jeunesse. “On voit beaucoup de jeunes aujourd’hui, ce qui est d’autant plus important pour nous, parce qu’on essaie de sensibiliser cette jeunesse toute l’année, et les jours précédant la date du 5 mai à travers différentes actions. On espère les sensibiliser à cette histoire, mais aussi aux valeurs du sport. C’est important parce que c’est eux qui vont léguer cette histoire pour qu’on ne l’oublie jamais”, a précisé Josepha Guidicelli. Pour Léopold, un jeune supporter, il était “très important d’être présent et de commémorer cette tragédie”. “Le devoir de mémoire, c’est un devoir que nous devons tous avoir. Ce drame doit toujours rester dans les mémoires, et j’essaierai de le transmettre pour les générations futures. Il ne doit pas être oublié.” L’hommage s’est poursuivi à Bastia, avec une messe au sein de l’église Sainte-Marie.