Furiani : musique et cinéma vont faire bon ménage ce samedi...

Sur la place de la mairie tout d’abord à 19h un concert avec le groupe Nofutal puis le chanteur Forest Pooky. A deux pas, suivra à 21h30, au cinéma 7ème Art, la projection du film documentaire : Diesel.







Ce film, premier Long-Métrage de Citron Bien Cinéma, dresse le portrait d'une génération filmée de l'intérieur par David Basso durant 20 ans. Le réalisateur filme la carrière du groupe Uncommonmenfrommars. Pendant ces vingt années il tisse des liens avec la famille Follain, à savoir Trint, Daff et Ed, tous membres du groupe Uncommonmenfrommars, et Forest leur petit frère lui-même membre du groupe The Pookies. Les quatre frères sont tous nés à Washington. Par le biais des "Unco", David le narrateur, accompagne le spectateur et raconte sur vingt ans la vie d’un groupe constamment en tournée pour vivre de sa musique. Cependant Diesel n’est pas un documentaire complètement centré sur Uncommonmenfrommars.





Le groupe sert de fil rouge pour expliquer les rouages de cette scène résolument indépendante en déconstruisant les clichés que le grand public se fait du succès d’un groupe et de l’imagerie punk en général. Le documentaire musical aborde un sujet universel : "Qu'est-ce que le succès ? Comment l'atteindre (ou pas) ou comment vivre de manière passionnée avant-tout et faire les choses qu'on aime !"





Groupe de Punk-Rock, aux influences Californiennes des années 90, Nofutal a été créé le 11 novembre 2017. Ce combo Bastiais compose des hymnes et des riffs qui sonnent, résolument, comme une déclaration de Guerre à l'ennui, au phénomène de masse et à la bien-pensance. Il vient de sortir un cd intitulé «Zéro de conduite »

Sur scène également ce samedi soir : Forest Pooky ! Voilà presque 20 ans que Forest Pooky se produit sur scène, dans plus de 20 pays et sur 3 continents. Forest Pooky c'est de la folk qui navigue entre le registre intimiste et le tube fédérateur, avec une voix puissante et une guitare "imago" en branches de bois d'arbre façonnée par les mains du grand Rico Priet !

A la veille de cet évènement CNI a rencontré les divers intervenants..