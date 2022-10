Furiani : le Sporting fête les 90 ans du stade Armand-Cesari

Alors que le club avait été fondé en 1905, ce n’est qu’en 1932 que le Sporting évolue pour la 1ère fois sur ce stade qui deviendra mythique. Le stade est construit sur un terrain acheté par les dirigeants en 1926 au lieu-dit Campaleone et prend tout d’abord le nom « Docteur Pierre Luciani », un des membres fondateurs du club et alors président de celui-ci. L’inauguration officielle a lieu le 16 octobre 1932.En 1937, le stade est rebaptisé Armand Cesari en hommage au capitaine bastiais disparu un an plus tôt. Âgé de 19 ans, Armand Cesari avait signé sa licence au SCB en février 1922 et avait évolué notamment aux côtés de son frère Jean-Marie, lui aussi en équipe première. Leur père, Joseph Cesari fut président du club de 1922 à 1925.Durant les 14 saisons où il portera le maillot bleu et le brassard de capitaine, Armand Cesari remportera 6 titres de champion de Corse et cinq coupes de Corse. Il décèdera le 21 janvier 1936, à tout juste 33 ans.Le stade Armand-Cesari sera connu dans l’Europe entière en 1977 avec la fabuleuse épopée en coupe d’Europe de l’équipe de Pierre Cahuzac. Le 5 mai 1992, il sera endeuillé par la catastrophe que l’on sait.Sa reconstruction prendra des années sans qu’elle soit réellement achevée. La Communauté d’Agglomération de Bastia, propriétaire du site a annoncé au printemps, de grands travaux de rénovation pour 2023 avec notamment la couverture des tribunes Est et Ouest.Ce lundi 17 octobre, en début d’après-midi, les cinq rues bordant le stade seront baptisées par des noms choisis suite au vote des Socios du SECB et après validation par le Conseil Municipal de la ville de Furiani : Via di u Populu Turchinu (le long de la ligne de chemin de fer), Via Duttore Pierre Luciani (le long de la Tribune Papi), Via Antoine Redin (le long de la Tribune Cahuzac), Via Hans Ruesch (Le long de la Tribune Petrignani) et Via Charles Orlanducci (le long de la Tribune Lorenzi).A partir de 17h30, une fan-zone sera installée par le SCB derrière la Tribune Lorenzi (Sud). Au programme : débat, conférence, restauration, animations, écran géant, maquillage pour les enfants, avec la présence d’un ancien joueur du club et de Bordeaux: Lilian Laslandes et des joueurs actuels.Peu avant le coup d’envoi de la rencontre à 20h45, un tifo géant créé par les supporters de la tribune Est et les Socios sera déployé.A noter qu’à l’occasion de cette fête, un service de trains sera mis en place par les CFC en partenariat avec le SCB et les Socios.Attention ! Places limitées avec inscriptions en ligne et retrait des billets lundi 17 octobre à partir de 14 heures en gare de Bastia et Casamozza.