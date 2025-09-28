Furiani : Edition 0 du « Festival di Fiura è Educazione »

À l'honneur aussi la création insulaire. Le réalisateur corse Miché d’Onofrio participe à cette édition pour mettre en lumière le talent et le patrimoine artistique de la région. Les ateliers scolaires permettent aux les élèves de découvrir le cinéma à travers des activités ludiques et pédagogiques.

La découverte du cinéma ne sera pas en reste avec des initiations et projection proposées dans les écoles et au centre culturel, pour éveiller la curiosité des plus jeunes. Le festival souhaite ainsi favoriser une transmission intergénérationnelle, un partage d’expérience et mettre en avant la langue corse – notamment en lien avec le projet pédagogique de l’école U Principellu et ses sept classes bilingues.

cette édition mettra à l'honneur le patrimoine historique et culturel de l’agglomération bastiaise :avec un zoom sur Ernest Bonacoscia, un jeune Corse de quatorze ans, issu d’une famille communiste d’origine italienne, qui s’engage en 1943 dans la libération de l’île. Son parcours hors du commun est raconté dans un documentaire signé Florence Franceschi.Au programme : Trois séances de cinéma (documentaire et fiction) adaptées aux enfants, ateliers d’éducation à l’image organisés dans les écoles U Principellu et U Rustincu et au centre culturel, rencontres entre professionnels et élèves, en partenariat avec les enseignants