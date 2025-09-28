Furiani : Edition 0 du « Festival di Fiura è Educazione »

L’association Diffusion KVA est désormais bien connue et bien implantée depuis plus de dix ans dans le paysage culturel insulaire avec à Furiani le « Festival des Nuits MED di U Filmu Cortu ». En cet automne, elle lance une nouvelle initiative : le Festival di Fiura è Educazione, porté par Alix Ferraris, responsable de KVA et Florence Franceschi, intervenante artistique agréée, qui mène déjà des actions régulières en milieu scolaire. « L’idée est de tisser un maillage cohérent qui reflète le contexte local, la commune, son histoire, ses acteurs, tout en valorisant les ressources culturelles du territoire » explique Alix Ferralis.
« Ce rendez-vous unique, le premier en Corse, est dédié spécifiquement à l’éducation à l’image, vise à sensibiliser les enfants et le jeune public à la lecture critique des images et à la richesse de la création cinématographique des cinéastes et professionnels locaux et du patrimoine historique ». Par cette nouvelle manifestation culturelle, KVA souhaite favoriser la transmission intergénérationnelle, un partage d’expérience et mettre en avant la langue corse, notamment en lien avec le projet pédagogique de l’école U Principellu et ses sept classes bilingues. « Cette première édition, édition 0, constitue une étape essentielle, un laboratoire d’expérimentation qui permettra de poser les bases du festival en vue de son développement dès l’année prochaine » ajoute A. Ferralis.
Cette édition expérimentale s’adresse en priorité aux élèves des cycles 2 et 3, CP au CM2, des écoles de Furiani. « L’ambition, dès les prochaines éditions, sera d’élargir le dispositif aux classes de maternelle afin d’offrir à tous les enfants, dès leur plus jeune âge et quels que soient leurs parcours, une sensibilisation à l’image, à la langue corse, la culture et aux valeurs citoyennes portées par le festival » souligne encore l’organisateur.
cette édition mettra à l'honneur le patrimoine historique et culturel de l’agglomération bastiaise :avec un zoom sur Ernest Bonacoscia, un jeune Corse de quatorze ans, issu d’une famille communiste d’origine italienne, qui s’engage en 1943 dans la libération de l’île. Son parcours hors du commun est raconté dans un documentaire signé Florence Franceschi.
À l'honneur aussi la création insulaire. Le réalisateur corse Miché d’Onofrio participe à cette édition pour mettre en lumière le talent et le patrimoine artistique de la région. Les ateliers scolaires permettent aux les élèves de découvrir le cinéma à travers des activités ludiques et pédagogiques.
La découverte du cinéma ne sera pas en reste avec des initiations et projection proposées dans les écoles et au centre culturel, pour éveiller la curiosité des plus jeunes. Le festival souhaite ainsi favoriser une transmission intergénérationnelle, un partage d’expérience et mettre en avant la langue corse – notamment en lien avec le projet pédagogique de l’école U Principellu et ses sept classes bilingues.Au programme : Trois séances de cinéma (documentaire et fiction) adaptées aux enfants, ateliers d’éducation à l’image organisés dans les écoles U Principellu et U Rustincu et au centre culturel, rencontres entre professionnels et élèves, en partenariat avec les enseignants