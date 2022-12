Furiani : BNI-U2P, une rencontre de chefs d'entreprises pleine de promesses

BNI, Business Network International, créé en Californie en 1985, est un réseau d’affaires professionnel, basé sur la recommandation mutuelle, recommandation par le bouche à oreille. Il concerne tous les entrepreneurs et cadres dirigeants qui souhaitent développer leur chiffre d’affaires. Le principe de BNI repose sur une méthode marketing bien connue : la recommandation par le bouche à oreille. BNI s’applique à tous les milieux d’affaires et toutes les cultures-métiers et cette transversalité constitue l’une des spécificités de BNI. Si la convivialité est omniprésente, l’objectif est aussi clairement énoncé : accélérer la croissance et l’efficacité de chacun des membres et contribuer à générer pour lui du « new business » en le recommandant. Les différents groupes BNI ont aussi un point commun bien particulier : ils réunissent leurs membres une fois par semaine autour d’un petit-déjeuner entre 7 et 9 heures.« Depuis 2008 en France, le réseau compte plusieurs dizaines de groupes dont 3 en Corse : Ajaccio, Porto Vecchio et BNI Bastia 2B Inseme, soit 110 membres» explique Nadia Muñoz-Bonardi qui chapeaute la région corse, dépendant elle-même du secteur Méditerranée. « BNI Bastia 2B Inseme a été créé le 1er février 2020 » nous apprend son président Arnaud Andreani, responsable de la société 3A SOLUTIONS, spécialisée dans l’informatique à Borgo. « A ce jour nous recensons 39 adhérents, des chefs d’entreprises opérant dans tous les domaines, de l’immobilier à la sécurité en passant par le bâtiment, la plomberie, l’informatique, les cabinets d’avocats ou encore la gestion de Patrimoine, les assurances, la comptabilité, l’architecture. En 2022 nous avons généré 5 M€ d’échanges avec un maître mot : Qui donne, reçoit ».Ce jeudi matin, les 39 membres de BNI Bastia 2B Inseme , se sont présentés un par un aux représentants de l’U2P Haute-Corse , dont sa présidente Louise Nicolaï. « L’U2P représente les TPE de proximité : artisanales, commerciales et les professions libérales » a-t ’elle indiqué aux membres du BNI. « L’U2P est ainsi constituée de 4 confédérations : CAPEB, artisans et petites entreprises du bâtiment, de la CGAD, entreprises de proximité de l’alimentation, de la CNAMS, artisanat des métiers de services et de l’UNAPL, professions libérales. On revendique un statut fiscal et social adapté aux spécificités insulaires, baisse de la TVA, baisse des charges, un ajustement du Crédit d’impôt investissement en Corse, des transports sûrs et au juste prix. Nous agissons pour la promotion des métiers de l’artisanat, notamment auprès des élèves et pour la prise en compte par les pouvoirs publics des difficultés de recrutement des métiers de l’artisanat. En tant qu’organisation patronale représentative, l’U2P est un interlocuteur privilégié des pouvoirs publics, Etat et région, et est présente dans tous les organismes paritaires dans différents domaines ».Pour Anthony Napoli, vice-président de l’U2P Haute-Corse, « cette rencontre était très intéressante car elle nous a permis de présenter notre structure à une autre très dynamique, BNI ».En fin de réunion, un représentant de l’ADEC, Agence de Développement de la Corse, a présenté 3 dispositifs d’aides et de soutien aux entreprises.