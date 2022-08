Fulelli : Voce Ventu et Attallà en concert le 11 et 12 août

C’est à l'initiative de Felì, chanteur passionné et dynamique qui dirige l'école de chant et de musique Scola in Festa que le public pourra assister à 2 rendez-vous immanquables de la saison estivale.

Déjà en 2018 et 2019 , l'artiste avait invité à Fulelli, le mythique groupe Canta u Populu Corsu et ces spectacles avaient remporté un franc succès. Puis, la crise sanitaire avait interrompu cette belle entreprise. Mais le partage de la culture chevillé au corps, Felì nous régale de nouveau de ces rencontres dont il a le secret.



Le programme

En partenariat avec la société son et lumière Power Live dirigée par Pierre Angeli, ces 2 acteurs culturels proposent deux soirées d'exception. Le 11 août, Voce Ventu nous enchantera de son répertoire éclectique, même si le groupe s'est déjà produit quelques fois à Bastia et ses environs, ses apparitions restent espacées dans la région. Une raison de plus d'assister au concert de ce groupe polyphonique dont certains titres comme O generale, A serva ou encore A spassu sont des incontournables du répertoire insulaire.



Le 12 août se produira l'ensemble Attallà et c'est une première en Plaine Orientale. Ce groupe originaire de l'Alta Rocca offre des créations musicales saisissantes dont les voix émouvantes portent des thèmes variés, Eddi ou U ruloghju di a vita, des titres qui illustrent l'enracinement culturel de cet ensemble, qu'on ne se lasse pas d'écouter.



"Ces concerts sont programmés au profit de Scola in Festa, souligne Felì, je remercie vivement la Collectivité de Corse, la mairie de Penta di Casinca et la Communauté des communes Castagniccia Casinca, mais nous avons besoin d'autres apports financiers pour les élèves de la structure." La « scola » compte aujourd'hui environ 350 élèves, dont certains participent à l'enregistrement d'albums, cette structure achète du matériel, des instruments, de la documentation, elle organise aussi des événements et toutes ces démarches et acquisitions ont un coût financier. "Merci aussi à ces 2 groupes qui ne viennent pas souvent en Haute-Corse et qui sont une aide de plus, indispensable à l'évolution de Scola in Festa. Et si le rendez-vous intéresse la microrégion, ça pourrait être développé, et à terme être proposé sous la forme d'un festival dédié à la musique et à la chanson corses, et pourquoi pas élargir à la Méditerranée avec le même esprit militant, celui de mettre en valeur sa propre identité" conclut l'artiste.



En attendant la concrétisation de ce beau projet, rendez-vous est pris pour le 11 et le 12 août.





Les lecteurs de CNI peuvent gagner des places gratuites en appelant au numéro qui suit, les 6 premiers appels se verront offrir des places pour les 2 concerts: 06 46 12 89 31.



Tarifs : 24 euros (1 concert ) 38 euros (les 2 concerts )