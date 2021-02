Fraudes aux aides agricoles : la Chambre de l'agriculture de la Haute-Corse pointe du doigt "l'agribashing qui sévit la Corse"

Le communiqué



Le Bureau de la Chambre départementale de la Haute corse, réuni ce jour tient à apporter son soutien à son Président, Joseph Colombani. La Chambre d’agriculture de Haute-Corse déplore la méthode employée par l’OLAF qui a choisi de médiatiser cette affaire avant que de donner la possibilité aux personnes incriminées d’avoir un débat contradictoire.

Par ailleurs la Chambre d’agriculture de Haute-Corse s’interroge sur l’agribashing qui sévit en Corse, en frappant une fois de plus sur les Chambres d’agriculture de Corse.

La Chambre d’agriculture de Haute-Corse souhaite, au-delà de l’affaire concernant son Président, qu’un débat serein puisse s’installer à l’occasion de la mise en place de la Chambre d’Agriculture Unique de Corse, avec la Collectivité de Corse et l’Etat.

La Chambre d’agriculture de Haute-Corse pense qu’une représentation professionnelle régionale, élue démocratiquement et intervenant sur toutes les filières de production, est nécessaire à toute co-construction d’une politique agricole pour la Corse.

Toute tentative de « liquidation » de ce corps intermédiaire plongera la Corse dans un chaos politico-corporatiste qui ne peut être à la hauteur de ce que les corses attendent pour une société apaisée résolument tournée vers le débat et le projet, dans l’intérêt de tous.