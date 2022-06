François-Xavier Ceccoli souhaite "incarner une droite sociale"

- Non pas du tout. Pendant la campagne, nous avions vu que notre discours touchait les gens. Surtout celui concernant la pensée unique et la manière de faire de la politique comme le font les nationalistes avec la Collectivité Territoriale de Corse et le comité de massif. Cela déplaît aux Corses et nous l’avons ressenti pendant nos échanges sur le terrain. Je pense aussi que notre discours sur le volet social et le pouvoir d’achat fait écho chez les électeurs qui sont préoccupés au quotidien par ces points-là.- Tout d’abord en restant sur la même ligne. Nous allons continuer à expliquer aux gens que pas grand-chose n’a changé en cinq ans. Il est temps d’avoir un autre député pour qu’enfin, ça bouge et que les choses changent. Puis nous voulons nous adresser à tout le monde : les électeurs qu’ils soient de gauche, de droite, ou encore des nationalistes déçus par l’actuelle majorité territoriale et le député en poste.- Au-delà de l’enjeu national, ma priorité sera d’œuvrer pour que les Corses aillent mieux, qu’ils vivent mieux. C’est d’autant plus important sur le territoire de ma circonscription, qui est majoritairement rural, avec une population âgée où la pauvreté bat des records. J’œuvrerai pour améliorer leur quotidien en travaillant sur le volet social en y incluant le pouvoir d’achat et la santé.- Comme l’a dit Valéry Giscard D’Estaing à François Mitterrand en 1974 : « Vous n’avez pas le monopole du cœur ». Et ce monopole, personne ne l’a. Dans un territoire en tension comme celui de la deuxième circonscription de Haute-Corse, si on ne s’occupe pas du volet social, nous allons vivre des jours difficiles. Il faut œuvrer pour un développement harmonieux, répondant à la notion d’équilibre avec une vraie politique sociale. Certes je suis de droite, mais d’une droite sociale.- Première chose, j’exclus totalement de siéger avec la majorité présidentielle. Je dois cette clarté aux électeurs. Je n’ai pas soutenu Emmanuel Macron lors de la précédente élection présidentielle, je ne le ferai pas pendant ces législatives et encore moins après. Je serai bien dans l’opposition.Quant à Les Républicains, j’attends de voir quelle sera la ligne directrice du parti après les législatives. Je souhaite incarner une droite sociale et si Les Républicains s’éloignent trop de cette idée de la droite, je ne siégerai pas avec eux.- Même si je resterai à droite, c’est une possibilité.- Je pense que les gens, en majorité, n’ont pas voté en fonction des logiques de partis. Je ne me hasarderai pas à faire une simple analyse droite-gauche sur cette élection mais plutôt à me baser sur les observations faites par les électeurs. Je pense qu’ils ont considéré que j’étais l’alternative qu’il faut. Ce qui est sûr, c’est que Jean-Félix Acquaviva avait dit que l’opposition des partis traditionnels avait disparu de Corse. C’est bien la preuve du contraire.- Bien évidemment ! L’important en démocratie est que l’alternative existe. Aujourd’hui, la majorité territoriale nationaliste est omnipotente. Elle détient le conseil exécutif, la présidence de l’Assemblée de Corse, trois députés sur quatre, un sénateur sur deux. Il faut que d’autres voix puissent exprimer des façons de penser différentes.- Je ne crois pas qu’il faille parler de revirement. Je pense que l’absence de candidats à gauche, et ce n’est pas bon en démocratie, les a rendus orphelins. Les électeurs ont voulu se rapprocher du programme qui leur ressemble le plus. Mais je pense aussi à Corte et à d’autres communes où il n’y a pas que les voix de droite qui se sont reportées sur ma candidature.- En tout cas je n’ai pas eu de discussion avec Jean-Christophe Angelini. Je reste dubitatif sur cela car quand on regarde la Balagne et certaines communes du Centre Corse, beaucoup d’électeurs ont choisi Lionel Mortini. S’il y avait vraiment eu des consignes, cela aurait basculé autrement. Je pense tout simplement que la gauche républicaine a voté en ma faveur, là où la gauche régionaliste a fait le choix de Lionel Mortini.- De mon avis personne n’est propriétaire des voix. Je ne sais pas s’il donnera des consignes de vote aux électeurs qui l’ont choisi au premier tour. Mais je compte bien parler à tous les électeurs, y compris à ceux de Lionel Mortini.- Très simplement. Même si je représente une offre plus sociale, je suis attaché aux valeurs de la droite. Celles de la sécurité, du régalien. Je pense avoir un programme à même de séduire aussi ces électeurs.