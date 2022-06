Législatives - François-Xavier Ceccoli : « Ce score ouvre toutes les possibilités pour le second tour »

Cette deuxième place a un goût particulier pour le maire Les Républicains de San Giuliano, également président de la fédération Les Républicains de Haute-Corse qui s’est présenté sans avoir demandé l’investiture de son parti. Elle a une légère saveur de revanche. « Notre score montre bien que les partis traditionnels annoncés comme moribonds sont encore dans la partie », jubile-t-il.



Mais pour pouvoir se hisser à la première place, il va falloir convaincre toujours plus. Et pour cela, François-Xavier Ceccoli compte bien ouvrir les bras à tous les indécis et les mécontents : « Je vais continuer à parler aux électeurs. À tous les électeurs. Je crois qu’il y a des gens de gauche, de droite et d’autres déçus par les nationalistes qui vont nous rejoindre ».



Cet entre-deux-tours ne s’annonce pas de tout repos pour le candidat qui pourrait briser l’équilibre des députés nationalistes. Et il le sait : « Tout reste encore à faire pour nous deux. Nous sommes au coude à coude ».