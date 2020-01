François Tatti : "Tous les déchets seront collectés d'ici à quelques jours"

François Tatti, président de la communauté d'agglomération Bastia (CAB) et du Syvadec, tenait sa première conférence de presse de l'année dans ses locaux de Toga ce jeudi 2 janvier. Depuis le 8 novembre, le blocage du centre d'enfouissement de Viggianello empêche la collecte. Aujourd'hui plus de 300 tonnes de déchets s'entassent dans les rues de la région bastiaise faute de lieu où les entreposer.Pour régler le problème de la collecte et du stockage, François Tatti a réuni un bureau extraordinaire, lundi dernier. Cette réunion s'est soldée par la décision d'ouvrir 4 nouveaux sites de stockage des balles sur le territoire de la CAB en plus des deux déjà existants. Afin d'accueillir rapidement les balles ils devront être mis à niveaux, disposer d'une géo membrane, d'une protection incendie et être clôturés.Pour régler le problème de la collecte, la CAB a décidé d'employer des intérimaires ainsi que des sociétés privées qui commenceront à ramasser les déchets ce jeudi 2 janvier dès 18h30 à Montesoro. La reprise de la collecte est en partie dû à qui accueillera 25% des déchets de la CAB.Jusqu'à présent, la CAB récupérait les déchets de 7 000 à 8 000 habitants prioritaires, soit ceux des maisons de retraites et des hôpitaux. Le maire de Bastia, Pierre Savelli, a reproché à la CAB d'oublier des quartiers comme Montesoro. Sur ce sujet, François Tatti a répliqué : "La collecte est complexe car le territoire bastiais est très dense. Ainsi, tous les jours nous demandions aux maires de la communauté d'agglomération des retours sur les zones prioritaires en terme de ramassage des déchets mais aucun ajustement n'a été demandé par la mairie de Bastia."Concernant la gestion du blocage de Viggianello, François Tatti attend des réactions et prises de position de la Collectivité de Corse (CDC) comme il l'a souligné à de nombreuses reprises : " En deux mois de blocage, la CDC n'a organisé qu'une seule réunion."François Tatti a revêtu la casquette du président du Syvadec pour annoncer la création d'une nouvelle presse à balles à Sainte Lucie de Porto Vecchio pour se rajouter à celles déjà existantes sur le territoire de la Communauté d'agglomération du territoire ajaccien, celle de Porto Vecchio, Teghime et du groupe Rocca.