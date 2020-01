Déchets : le centre de Prunelli-di-Fium'Orbu réouvre ses portes pour l'année 2020

Le centre d'enfouissement technique (CET) de Prunelli-di-Fium'Orbu a réouvert ses portes le 1er janvier 2020. Comme l'an passé, il dispose d'une capacité d'accueil de 43.000 tonnes de déchets. Ce qui représente environ un tiers de la production annuelle de déchets en Corse.

Le CET de Prunelli va donc pouvoir accueillir une partie des déchets produits sur l'île. L'année dernière le centre avait fermé ses portes le 24 août car il avait atteint sa capacité d'accueil maximale. Afin d'éviter que ce phénomène ne se reproduise cette année, il n'accueillera que 110 tonnes de déchets par jour, c'est-à-dire environ un quart de la production journalière de l'île.



Pas de réel impact sur la crise des déchets



Catherine Luciani, directrice du Syvadec explique. "Même si effectivement la réouverture du centre de Prunelli va permettre d'accueillir une partie des déchets produits en Corse nous sommes loin d'une résolution de la crise des déchets. Nous produisons 400 tonnes de déchets par jour en hiver et ce chiffre va jusqu'à doubler en été."



En un an la Corse produit entre 140.000 et 150.000 tonnes de déchets. Catherine Luciani réagit."S'il est normal que Prunelli ait fermé ses portes en août, le centre de Vigianello pouvait encore accueillir une partie des déchets produits dans toute la Corse, c'est une crise qui n'a pas de sens."