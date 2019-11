François Pareau, de la Fédération Française de Tennis, en visite à Calvi

François Pareau, responsable du Département des épreuves professionnelles à la Fédération française de Tennis a été accueilli jeudi à l'aéroport Calvi-Balagne en provenance de Paris-Orly par Jean Gour, directeur de l'Open International féminin de tennis Ville de Calvi - Eaux de Zilia et Jean-Christophe Franceschi, un des principaux sponsors de cette compétition au succès retentissant pour sa première édition en 2018.

" François Pareau est ici pour visiter les installations du Tennis Club de Calvi et rencontrer les membres du comité organisateurs de l'Open et ceux du Tennis Club de Calvi, avant de présider deux réunion de travail, dont l'une en mairie de Calvi demain matin.

Au cours de ces discussions il sera bien entendu question de la seconde édition de cet Open qui est programmée cette année durant la semaine de Pâques.

A l'issue de cette visite, il rencontrera la presse ce vendredi à 11 heures à l'Hôtel Mariana de Calvi" précisait Jean Gour.