François Filoni (RN) vent debout contre « la future privatisation de la Citadelle d’Ajaccio à des Qataris »

Revenu dans le patrimoine de la ville d’Ajaccio, depuis le 4 juillet 2019, et la remise symbolique des clés par Edouard Philippe, l’ancien premier ministre de l’époque, à Laurent Marcangeli, ancien Maire d’Ajaccio, la Citadelle Miollis fait l’objet de nombreuses spéculations depuis plusieurs semaines concernant son futur aménagement. A tel point que Stéphane Sbraggia avait dû s’en expliquer dernièrement et recadrer les débats en séance du conseil municipal.



Un patrimoine exceptionnel qui appartient aux Ajacciens

Mais, à quelques mois des élections municipales et alors même que le projet a été sélectionné au mois de mai, parmi huit sites d’exception aux fins d'être présenté à des investisseurs étrangers dans le cadre du programme « Choose France », François Filoni et le Rassemblement National ont décidé d’en remettre une couche lors d’une conférence de presse organisée ce samedi matin à Ajaccio : « Que doit devenir la Citadelle ? Un outil commercial comme le souhaite l’actuelle Majorité municipale ou un outil patrimonial, un lieu culturel qui regrouperait des musées et tout ce qui peut toucher à la Culture ? résume le chef de file du RN avant d’ajouter : « Pour ma part, c’est un patrimoine exceptionnel qui appartient aux Ajacciens et qui doit le rester. J’avais déjà pris contact avec la famille de Tino Rossi, pour lui faire un musée dédié mais aussi un espace culturel sur les découvertes sous-marines faites dans le Golfe d’Ajaccio. Il y a tellement à faire au niveau culturel plutôt que d’en faire un lieu de commerce ». Pour financer tout cela, François Filoni appelle la Collectivité de Corse "à en préempter une partie" et à se réunir autour d'une table avec les potentiels partenaires publics. Reste à savoir si les principaux intéressés en ont l'envie... et surtout les moyens, au vu du contexte actuel.



Des déclarations et une vision qui font surtout écho au projet d’aménagement de la Citadelle Miollis dévoilé lors de la séance du conseil municipal du 26 septembre 2024 avec notamment une partie de la surface réservée à de l’hébergement professionnel et un hôtel haut de gamme : « Si on fait un hôtel 5 étoiles dans la Citadelle, vous allez fermer la porte à de nombreuses activités qui ne seront plus compatibles avec ces équipements comme la tenue de concerts de chants lyriques par exemple. Les nouveaux propriétaires vont faire ce qu'ils veulent. On veut que la Citadelle reste ouverte aux Ajacciens et qu’elle reste le phare culturel de la Corse en termes de patrimoine. On parle depuis 20 ans de dépossession immobilière au détriment des Corses. Est-ce qu’aujourd’hui on va se laisser déposséder de notre patrimoine ? C’est notre ADN et on ne peut pas le laisser à d’autres ».