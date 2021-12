François Filoni : "La Corse est le plus grand désert médical de France"

La situation en Corse n’est pas plus reluisante pour François Filoni. « L’évacuation sanitaire est devenue la règle. Aujourd’hui, il faut évacuer ou consulter ailleurs pour être soigné. Il est nécessaire de rompre cette vision », affirme-t-il. Une donnée inquiète tout particulièrement le délégué territorial du RN : « 6% de la population nationale est à plus de 30 minutes d’un point d’urgence. En Corse, c’est 24%. Derrière nous, il y a la Guyane avec 23% et la Martinique, 22% ». De même, « 69% des communes n’ont pas de médecin en Haute-Corse et 60% en Corse-du-Sud ». Pour François Filoni, la situation n’est plus tenable. « On est le plus grand désert médical de France », estime-t-il.