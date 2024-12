Francine Massiani et Jean-Charles Papi , choisis pour représenter la culture corse, ont interprété Terra Corsa devant le Saint-Père et une foule recueillie. Ce chant, véritable hymne à la terre natale, a résonné avec une intensité particulière dans le contexte spirituel de cette rencontre. Portant leurs voix dans une parfaite harmonie, ils ont su transmettre l’amour de leur île tout en rendant hommage à la foi et à l’histoire qui relient la Corse à la tradition chrétienne.