France Relance en Corse : plus d'un million d'euros mobilisés pour venir en aide à la Culture

Il y a quelques jours la Direction régionale des affaires culturelles (Drac) de Corse terminait les derniers versements du plus d’un million d’euro attribués au monde de la culture insulaire. Cette nouvelle subvention intervient dans le cadre du plan France Relance pour les acteurs culturels qui ont subi des pertes durant la crise sanitaire en 2021.

« A cause des jauges, du pass sanitaire, de la restauration interdite on sait que les festivals, les groupes, les intermittents du spectacle ont perdu beaucoup d’argent. Depuis presque deux ans on vit au jour le jour alors notre philosophie c’est de combler les pertes indues », explique Franck Leandri, directeur de la Drac.



Ainsi, des festivals comme Jazz in Aiacciu ou encore les rencontres musicales de Calenzana ont été aidés grâce à une enveloppe totale de 220 000 euros pour toutes les demandes.

A Calenzana par exemple, l’évènement qui participe grandement à l’économie de la région car présent sur 17 villages depuis 20 ans, a reçu une subvention lui permettant d’assurer sa prochaine édition d’hiver qui aura lieu en février prochain. « Grâce à l’aide nous allons pouvoir boucler notre année puisque nous avons subi une perte de 35 à 40% sur notre billetterie. Cela nous permettra de réaliser l’invernale, notre festival d’hiver. Cela fait plaisir d’être reconnus, entendus et soutenus », souligne Aurelia Sicurani, attachée de production des rencontres musicales de Calenzana. Organiser cet évènement relevait pour le staff du festival d’un véritable « acte militant » pour faire venir du monde dans ces villages, faire travailler les locaux, donner accès au plus grand nombre à la culture mais aussi pour les artistes qui ont beaucoup souffert de la crise sanitaire. « En août, lorsque le pass sanitaire a été mis en place, il y a eu beaucoup d’annulations. Les gens étaient reticents on a encore perdu pas mal de monde », poursuit Aurelia Sicurani qui a vu le mécénat et les financements privés chuter drastiquement. De ce fait, le financement de la Drac est tombé à point nommé.



Une aide précieuse



Sur le plus d’un million d’euros versé en Corse, 350 000 ont été versés pour des investissements structurants et la rénovation d’équipements à Bastia, Ajaccio, Pigna, ou Pioggiola. « A Pigna par exemple nous avons en partie financé l’agrandissement de l’auditorium », assure Franck Leandri. Une aide de 230 000 euros a été répartie les cinémas de l’île selon leur chiffre d’affaires. Aussi, une enveloppe spécifique de 260 000€ a permis de soutenir la création artistique et musicale insulaire.

Le groupe A Filetta ou Barbara Furtuna en ont par exemple bénéficié. « Elle va nous permettre de financer un peu la tournée 2022, elle contribuera à nous insuffler un peu d’oxygène », assure Jean-Philippe Guissani, un des chanteurs de Barbara Furtuna. Cette aide est la bienvenue puisqu’en 2020, le groupe avait estimé ses pertes à 92 000€. En 2021, la tournée a été plus courte que les années précédentes avec 50 dates jouées contre une centaine habituellement. « On a du mal à retrouver notre public », déplore le chanteur.