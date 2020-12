"France Relance" : 54 bâtiments publics de l'Etat rénovés pour 11 301 377 euros en Corse

La conférence nationale de l’immobilier stratégiqueprésidée par Jean-Castex, Premier ministre, Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, et Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des Comptes publics., a tranché ce lundi matin.Elle a annoncé la sélection de 4 214 projets pour 2,7 milliards d’euros en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments de l’État, de l’enseignement supérieur, de la recherche et de la vie étudiante, dans le cadre de France Relance.En Corse, 54 bâtiments pourront être rénovés thermiquement pour un montant de 11 301 377 euros.Enil y a 30 projets, pour un montant de 7 410 844 euros.Dans le département du, ce sont 24 projets, pour un montant de 3 890 533 euros pourront être rénovés.Retrouvez l’ensemble des projets sélectionnés sur la cartographie