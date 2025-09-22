France Alzheimer - « Vous êtes aidant ? Ne restez pas seul ! »

Depuis 40 ans, France Alzheimer et maladies apparentées propose des actions aux aidants partout en France, au travers de 101 associations départementales.
À l’occasion de la Journée mondiale des aidants, voici un spot d’information sur les différents services dont peuvent bénéficier les aidants grâce à l’association France Alzheimer et maladies apparentées.
Plus d’infos sur : francealzheimer.org
À l’occasion de la Journée mondiale des aidants, voici un spot d’information sur les différents services dont peuvent bénéficier les aidants grâce à l’association France Alzheimer et maladies apparentées.
Plus d’infos sur : francealzheimer.org