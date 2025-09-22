CorseNetInfos
France Alzheimer - « Vous êtes aidant ? Ne restez pas seul ! »


La rédaction le Lundi 22 Septembre 2025 à 10:26

Apporter du soutien à l'aidant familial, c'est répondre à ses besoins. C’est aussi savoir où il en est dans l’accompagnement de son proche malade. Il n’y a pas qu’une seule réponse possible mais un soutien adapté et personnalisé pour chacun.



Depuis 40 ans, France Alzheimer et maladies apparentées propose des actions aux aidants partout en France, au travers de 101 associations départementales.
À l’occasion de la Journée mondiale des aidants, voici un spot d’information sur les différents services dont peuvent bénéficier les aidants grâce à l’association France Alzheimer et maladies apparentées.
Plus d’infos sur : francealzheimer.org





