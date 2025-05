Foudre : 881 éclairs recensés en Haute-Corse entre 12 et 16 heures

Les vingt secteurs les plus touchés par cette activité électrique ont été les communes de Meria avec 57 éclairs, Borgu, 53, Pietracorbara 51, SantuPetru di tenda 45 et Luri, 41.

Au total ce sont 881 éclairs qui ont été recensés sur le nord de l'île où l'activité électrique a été la plus intense ce mardi après-midi.





Premier bureau d’études français spécialisé dans la prévision et la gestion des risques liés aux phénomènes orageux, KERAUNOS – ou Observatoire Français des Tornades et des Orages Violents – est une structure de référence dans le domaine de la prévision, du suivi et de l'étude de la grêle, de la foudre, des pluies diluviennes et des rafales de vent.