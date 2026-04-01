Forum des maths à Portivechju : une 5e édition pour briser les stéréotypes et susciter des vocations

1 700 élèves venus de Portivechju, mais aussi d’Aiacciu, Bastia, Corti, Prupià… « On est victimes de notre succès. Peut-être qu’on s’étalera sur trois jours à l’avenir », se projette d’ores et déjà Catherine Agostini, présidente de l’association Mattu di Mat’. L’événement se tient d’ailleurs sur le temps scolaire : « Il n’y a pas de masochistes qui vont aller au forum des maths pendant les vacances ! », sourit l’ancienne professeure porto-vecchiaise.Si le rendez-vous séduit autant, c’est qu’il propose une autre approche des chiffres et de la science. Ici, pas de longues heures à écouter un prof derrière un tableau. Les élèves manipulent, expérimentent, testent. « Ce n’est pas les enfermer dans une salle à suivre un cours magistral. En les faisant manipuler des chiffres, on débloque des élèves qui n’ont pas un naturel pour l’abstraction », insiste Catherine Agostini. ​Cette année, Étienne Ghys, secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences, animera plusieurs conférences, dont une sur la physique des ballons de football et leur conception pas totalement anodine...Lors de cette 5e édition, le forum met clairement l’accent sur la place des femmes dans les sciences. Un choix assumé par les organisateurs. « Dans les manuels, l’image du mathématicien, c’est encore celle de l’homme en blouse blanche... On veut changer ça », explique Catherine Agostini. Une pièce de théâtre a notamment été créée - sur le thème des femmes scientifiques - par les élèves du collège Jean-Nicoli de Propriano. Et deux femmes au parcours prestigieux animeront des conférences durant ces deux jours : l’astrophysicienne Stéphanie Escoffier, directrice de recherche au CNRS au Centre de physique des particules de Marseille, montrera comment les maths permettent d’explorer l’Univers. Et Anne Cori, chercheuse à l’Imperial College London, proposera une plongée dans un domaine très concret : la propagation des épidémies. Spécialiste de la modélisation des maladies infectieuses, elle travaille notamment sur les indicateurs qui permettent de suivre l’évolution d’un virus.Car derrière cette mise en avant, il y a des idées reçues que Mattu di Mat’ veut broyer. Les femmes nulles en maths ? « C’est faux, archi faux ! », tranche Catherine Agostini. Depuis la réforme du lycée, la part de filles qui choisissent la spécialité mathématiques a nettement reculé : « Elles ne sont plus que 20 % à choisir cette spécialité », regrette la professeure porto-vecchiaise. En France, les inégalités entre filles et garçons en maths sont particulièrement marquées et apparaissent très tôt dans la scolarité. Selon les résultats de l’étude internationale "Tendances internationales en mathématiques et études des sciences (2023)", l’écart atteignait 23 points en CM1 en faveur des garçons, un des niveaux les plus élevés observés, et en progression constante ces dernières années, ce qui fait de la France l’un des pays où ces écarts sont les plus importants en Europe. « Les filles se brident au moment de choisir, en pensant qu’elles y arriveront moins bien », regrette Catherine Agostini. Le forum veut justement casser ces mécanismes, en montrant des modèles de réussite féminine et en redonnant de la confiance aux jeunes filles insulaires à l’esprit scientifique.