"Forindustrie", l'événement digital qui fait découvrir aux jeunes Corses le monde de l'industrie

Concrètement, Forindustrie est un outil développé dans le but de "montrer aux enfants ce que peut être l'industrie en France, et quel type de métiers s'y retrouvent", développe Mattea Luciani, professeur de technologie au sein de l'établissement. Officier de la marine marchande, ingénieur, technicien électrique... Autant de parcours professionnels qui sont détaillés dans de courtes vidéos, souvent suivies de petits questionnaires. "C'est vraiment intéressant, et en plus, ça met en avant la mixité", s'enthousiasme Mattea Luciani. "Les filles aussi peuvent travailler dans l'industrie. On ne le dit pas assez, mais il faut casser certaines barrières."

Dès que la consigne leur est donnée, les enfants ne tardent pas, et se jettent sur les ordinateurs dans un véritable brouhaha. Car depuis une semaine, la classe de 4e bilingue du collège de Lucciana s'est mobilisée autour d'un jeu vidéo éducatif, "Forindustrie", axé sur la découverte professionnelle et l'orientation. Avec sa forme ludique, ce site internet a très vite retenu l'attention des 22 élèves, qui s'y connectent en classe, lors de séances réservées, ou chez eux, une fois la journée terminée. "Comme c'est pour l'école, les parents acceptent plus facilement", explique Marc-Antoine, l'un des jeunes les plus motivés.