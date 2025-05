Forêts en danger : les Réserves Communales de Haute-Corse en première ligne

Cette année, les réserves communales de Pietralba, Bisinchi et Urtaca devraient venir renforcer le maillage défensif, notamment lors des journées à risque très sévère ou exceptionnel. Ce déploiement supplémentaire s’inscrit dans une stratégie de couverture plus fine du territoire, afin de détecter et traiter au plus tôt les départs de feu.





181 bénévoles engagés et formés

Les RCSC comptent aujourd’hui 181 équipiers bénévoles, dotés de 19 véhicules spécialement affectés à la surveillance, à la dissuasion et à la première intervention sur les feux naissants. Leur engagement est soutenu par un programme de formation rigoureux, pris en charge gratuitement par le Service d’Incendie et de Secours de Haute-Corse (SIS 2B). Deux modules sont proposés : l’un consacré aux gestes de premiers secours (GQS ou PSC1), l’autre à la prévention des feux de forêt, incluant des notions d’alerte, de sécurité, de lecture cartographique et de mise en œuvre des moyens de primo-extinction. À ce jour, 73 secouristes ont déjà été formés grâce à ces sessions.





Un recensement pour mieux anticiper

Comme chaque année, un recensement des moyens a été lancé par le SIS 2B en partenariat avec l’association agréée de sécurité civile Brigade Martinelli (BSPM). Objectif : identifier les besoins, les manques, et les éventuelles difficultés rencontrées par les communes et leurs réserves. Les résultats de cette enquête seront évoqués lors d’une réunion de synthèse prévue le 2 juin prochain à Furiani, sous l’égide du président du SIS 2B, M. Hyacinthe Vanni.





De nouveaux outils pour une efficacité renforcée

Certaines réserves ont su se moderniser en intégrant des drones de surveillance et du matériel destiné au secours à personne. Cette montée en puissance a été largement facilitée par le soutien financier de l’État, notamment via le Fonds Vert mobilisé par le préfet de Haute-Corse. Grâce à ces aides, de nombreuses RCSC ont pu se doter de véhicules de patrouille, de radios, et d’équipements de protection individuelle, renforçant ainsi leur capacité d’action. Ces investissements, salués par les élus locaux et les bénévoles, ont apporté une véritable bouffée d’oxygène aux communes.





Des disparités persistantes sur le terrain

Malgré ces avancées, toutes les communes ne bénéficient pas des mêmes moyens. Certaines peinent encore à recruter des bénévoles ou à assurer un fonctionnement régulier de leur réserve. Le manque d’adhésion volontaire demeure le principal point faible du dispositif, malgré les efforts conjoints des municipalités, de l’État et du SIS 2B pour valoriser ces engagements.





Une vigilance partagée, une mission essentielle

À la veille d’une saison que tous espèrent paisible et sans drame, les Réserves communales de Sécurité civile s’apprêtent à jouer, comme chaque année, un rôle crucial dans la protection des populations et des territoires. Leur partenariat avec le SIS 2B illustre une solidarité territoriale forte, portée par un engagement bénévole exemplaire, souvent discret, mais toujours décisif.