Football : les jeunes de la Squadra Corsa affronteront une sélection sarde le 7 juin à Bonifacio

Samedi, une conférence de presse a été organisée dans le stade Antoine-Tassistro de Bonifacio. André Di Scala, président de la Squadra Corsa, accueillait son homologue de la Federatzione Isport Natzionale Sardu, Gabrielli Cossu, sous le regard approbateur du maire de Bonifacio Jean-Charles Orsucci, passionné de ballon et fervent partisan de toute initiative favorisant les échanges corso-sardes. Pour l’occasion, les maillots des deux Squadre - biancu è neru pè a Corsica, birde (vert) e biancu pro sa Sardigna - ont été fièrement exhibés.« Le plus grand honneur pour nous, c’est de remercier la Squadra Corsa, a souligné Gabrielli Cossu. Car c’est elle qui, en venant jouer chez nous, a impulsé la création de la Squadra Sarda. » C’était en 2019 et la sélection corse, alors entraînée par Jean-Michel Cavalli, s’était imposée aux tirs aux buts à Olbia (1-1, 4-1 tab). Cinq ans plus tard , le match retour, à Corte durant la Corsica Cup, s’était soldé par une large victoire de la Squadra Corsa (3-0).La prochaine étape sera donc ce match entre des jeunes corses et sardes, âgés de 15 et 16 ans. C’est André Di Scala, le président de la Squadra Corsa, qui a lancé l’idée : « Il y a trois ans, les U20 de la Squadra sont partis jouer en Catalogne. Et aujourd’hui, on a voulu faire cette confrontation U16, face à une très forte équipe de Sardaigne. » En plus de permettre aux jeunes de progresser, « c’est aussi faire en sorte que ces jeunes se connaissent. Ils sont à un jet de pierre entre les deux îles... » Le staff des U16, composé d’Antho Lippini, Gary Coulibaly et Arnaud Paoli, a suivi attentivement le championnat des U16, pour retenir une sélection de jeunes évoluant au Gazelec, à l’ACA, au Sporting, mais aussi à la Casinca, Corte et Afa. Côté sarde, plutôt que d’aller piocher dans le centre de formation du Cagliari Calcio, « nous avons préféré sélectionner des joueurs issus de toute la Sardaigne, dans des clubs évoluant au niveau régional », précise Massimo Meloni, l’entraîneur adjoint de la Squadra Sarda.Le coup d’envoi du match sera donné par François Modesto et Gianfranco Matteoli. Deux anciens footballeurs qui se connaissent bien, puisque c’est Matteoli qui avait fait venir le Bastiais Modesto à Cagliari, en 1999. « Nos histoires sont entremêlées. Matteoli et Modesto en sont les meilleurs exemples », pointe Dédé Di Scala. L’entrée au stade Antoine-Tassistro sera gratuite pour ce match. Les hymnes corse et sarde seront joués, et même chanté pour le « Diu » (par de jeunes bonifaciens). Le trophée que la Squadra Corsa avait remporté en 2019 à Olbia sera remis en jeu ce 7 juin.Accueillir ce match à Bonifacio, « c’est un honneur », apprécie Jean-Charles Orsucci, qui œuvre depuis des années en faveur d’un rapprochement corso-sarde. Au cours de la conférence de presse de samedi, il a d’ailleurs annoncé vouloir concrétiser « dans quelques jours » le jumelage entre sa ville et celle qui lui fait face, de l’autre côté des Bouches : Santa-Teresa di Gallura. « Et quelque part, a souligné le maire bonifacien, ce match entre jeunes corses et sardes n’est pas extraordinaire. Il est naturel et normal qu’il s’organise entre nos deux îles sœurs. »