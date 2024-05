Corsica Cup : La Squadra Corsa s’impose face à la Sardaigne

Les Sardes avaient d’énormes difficultés à sortir de leurs camps, pressés par une excellente formation locale, même si Bianco obtenait un bon coup franc à 40 mètres des buts de Sollacaro au quart d’heure de jeu. C’était d’ailleurs la seule occasion notable pour les hommes de Pusceddu qui avaient de plus en plus de mal à contenir un Cabella très en jambes et dépositaire du jeu de la Squadra Corsa. En effet, tous les ballons passaient par le milieu de terrain lillois qui encore une fois trouvait Pianelli en profondeur qui glissait à Tomi. La frappe de ce dernier était captée par Mereu. Cabella était également à l’origine du deuxième but insulaire à la 32e. Il déboulait sur le côté droit pour donner à Tomi dont le centre au deuxième poteau était repris victorieusement par Santelli : 2-0.

La Squadra Corsa multipliait les attaques placées et il fallait une superbe détente du Mereu pour éviter le troisième but sur une tête de Pellegrini, bien servi une fois encore par Cabella (45e).

De retour des vestiaires, les hommes de Cahuzac poursuivaient leur outrance de domination sans pour autant parvenir à concrétiser. Santelli et Finidori se heurtaient sur Mereu à la 46e et à la 50e. Mais ce n’était que partie remise pour l’attaquant du Sporting qui trouvait à nouveau la faille à la 50e. Cabella transperçait toute la défense sarde sur le côté droit, parvenait à servir Santelli esseulé au second poteau et trompait Mereu du plat du pied : 3-0.

Cabella était encore à la baguette deux minutes plus tard. Son centre était repris par Strata dont la frappe était claquée en corner par Mereu. Les Sardes étaient totalement privés de ballons par une formation insulaire littéralement déchaînée. Mais le score n’évoluait plus malgré les tentatives de Pellegrini, Santelli ou Julien Celestine. Il était d’ailleurs temps que l’arbitre siffle la fin de cette rencontre largement dominée par la Squadra Corsa, car la luminosité commençait à faire défaut sur la pelouse. Difficile de jouer évidemment lorsque 20 projecteurs sont en panne…